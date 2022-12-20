Экс-заместителя гендиректора Первого канала Гельмана* объявили в уголовный розыск

МВД РФ объявило Марата Гельмана в розыск
Галерист, коллекционер и экс-гендиректор Первого канала Марат Гельман (признан в России иностранным агентом) объявлен в уголовный розыск. Это следует из базы МВД России.
«Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в базе данных Министерства внутренних дел. Конкретная статья ведомством не уточняется.
Марат Гельман был признан иноагентом 30 декабря. В тот же день в реестр иностранных агентов внесли общественного деятеля Виктора Шендеровича.
*Марат Гельман признан иностранным агентом в России.
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