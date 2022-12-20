Экс-заместителя гендиректора Первого канала Гельмана* объявили в уголовный розыск

20 декабря 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

МВД РФ объявило Марата Гельмана в розыск Фото: Алексей Гущин © URA.RU Галерист, коллекционер и экс-гендиректор Первого канала Марат Гельман (признан в России иностранным агентом) объявлен в уголовный розыск. Это следует из базы МВД России. «Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в базе данных Министерства внутренних дел. Конкретная статья ведомством не уточняется. Марат Гельман был признан иноагентом 30 декабря. В тот же день в реестр иностранных агентов внесли общественного деятеля Виктора Шендеровича. *Марат Гельман признан иностранным агентом в России.

Галерист, коллекционер и экс-гендиректор Первого канала Марат Гельман (признан в России иностранным агентом) объявлен в уголовный розыск. Это следует из базы МВД России. «Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в базе данных Министерства внутренних дел. Конкретная статья ведомством не уточняется. Марат Гельман был признан иноагентом 30 декабря. В тот же день в реестр иностранных агентов внесли общественного деятеля Виктора Шендеровича. *Марат Гельман признан иностранным агентом в России.