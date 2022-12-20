Экс-заместителя гендиректора Первого канала Гельмана* объявили в уголовный розыск

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Персоны. Пермь, гельман марат, портрет
МВД РФ объявило Марата Гельмана в розыск Фото:

Галерист, коллекционер и экс-гендиректор Первого канала Марат Гельман (признан в России иностранным агентом) объявлен в уголовный розыск. Это следует из базы МВД России.

«Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в базе данных Министерства внутренних дел. Конкретная статья ведомством не уточняется.

Марат Гельман был признан иноагентом 30 декабря. В тот же день в реестр иностранных агентов внесли общественного деятеля Виктора Шендеровича.

*Марат Гельман признан иностранным агентом в России.

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Галерист, коллекционер и экс-гендиректор Первого канала Марат Гельман (признан в России иностранным агентом) объявлен в уголовный розыск. Это следует из базы МВД России. «Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в базе данных Министерства внутренних дел. Конкретная статья ведомством не уточняется. Марат Гельман был признан иноагентом 30 декабря. В тот же день в реестр иностранных агентов внесли общественного деятеля Виктора Шендеровича. *Марат Гельман признан иностранным агентом в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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