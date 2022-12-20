В Челябинске определился фаворит на выборах главы района

Владимир Шамне сделал еще один шаг к полновластию в Калининском районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидатом от «Единой России» на должность главы Калининского района Челябинска стал Владимир Шамне, ныне исполняющий обязанности руководителя муниципалитета. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии. Теперь за него должны проголосовать большинство депутатов районного совета, которое составляют единороссы.

«Кандидатуру Шамне согласовали. Заседание кадровой комиссии состоялось 20 декабря», — сообщили URA.RU в исполкоме регионального отделения ЕР.

Сергей Колесник, управлявший районом с 2011 года, уволился 23 ноября. Принявшие его отставку калининские депутаты сразу утвердили временно исполняющим обязанности главы района Владимира Шамне. Перед этим чиновник перешел в калининскую администрацию с поста вице-мэра Челябинска по строительству. Колесник же был назначен начальником управления делами администрации Челябинска.

Конкурсная комиссия уже допустила к участию в борьбе за пост главы района трех кандидатовов. Это депутат Калининского райсовета Дмитрий Иванов, врио главы района Владимир Шамне и первый замглавы Курчатовского района Челябинска Константин Матыгин. Однако решение кадровой комиссии единороссов, которым принадлежит большинство в совете, сужает выбор народных избранников.