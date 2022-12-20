Владимир Зеленский посетил Бахмут

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский приехал в Бахмут без предварительного анонса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бахмут (Артемовск). Визит украинского президента в регион подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«Визит Зеленского в Бахмут подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров», — пишет украинское издание «РБК-Украина». Приезд президента Украины в Бахмут, со ссылкой на источники, подтверждали и другие украинские СМИ. Они сообщали, что в ходе своего визита Зеленский вручил награды украинским военным.

Ранее Зеленский признал тяжелую обстановку для Вооруженных сил Украины в Бахмуте. Город сейчас является основным направлением хода боевых действий, в нем идут напряженные бои. Военные НМ ЛНР рассказывали URA.RU, что украинские войска активно обстреливают регион, а также используют беспилотники.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бахмут (Артемовск). Визит украинского президента в регион подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. «Визит Зеленского в Бахмут подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров», — пишет украинское издание «РБК-Украина». Приезд президента Украины в Бахмут, со ссылкой на источники, подтверждали и другие украинские СМИ. Они сообщали, что в ходе своего визита Зеленский вручил награды украинским военным. Ранее Зеленский признал тяжелую обстановку для Вооруженных сил Украины в Бахмуте. Город сейчас является основным направлением хода боевых действий, в нем идут напряженные бои. Военные НМ ЛНР рассказывали URA.RU, что украинские войска активно обстреливают регион, а также используют беспилотники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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