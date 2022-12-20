Владимир Зеленский посетил Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бахмут (Артемовск). Визит украинского президента в регион подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
«Визит Зеленского в Бахмут подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров», — пишет украинское издание «РБК-Украина». Приезд президента Украины в Бахмут, со ссылкой на источники, подтверждали и другие украинские СМИ. Они сообщали, что в ходе своего визита Зеленский вручил награды украинским военным.
Ранее Зеленский признал тяжелую обстановку для Вооруженных сил Украины в Бахмуте. Город сейчас является основным направлением хода боевых действий, в нем идут напряженные бои. Военные НМ ЛНР рассказывали URA.RU, что украинские войска активно обстреливают регион, а также используют беспилотники.
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бахмут (Артемовск). Визит украинского президента в регион подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. «Визит Зеленского в Бахмут подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров», — пишет украинское издание «РБК-Украина». Приезд президента Украины в Бахмут, со ссылкой на источники, подтверждали и другие украинские СМИ. Они сообщали, что в ходе своего визита Зеленский вручил награды украинским военным. Ранее Зеленский признал тяжелую обстановку для Вооруженных сил Украины в Бахмуте. Город сейчас является основным направлением хода боевых действий, в нем идут напряженные бои. Военные НМ ЛНР рассказывали URA.RU, что украинские войска активно обстреливают регион, а также используют беспилотники.