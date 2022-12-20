Владимир Зеленский посетил Бахмут

20 декабря 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Зеленский приехал в Бахмут без предварительного анонса Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бахмут (Артемовск). Визит украинского президента в регион подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. «Визит Зеленского в Бахмут подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров», — пишет украинское издание «РБК-Украина». Приезд президента Украины в Бахмут, со ссылкой на источники, подтверждали и другие украинские СМИ. Они сообщали, что в ходе своего визита Зеленский вручил награды украинским военным. Ранее Зеленский признал тяжелую обстановку для Вооруженных сил Украины в Бахмуте. Город сейчас является основным направлением хода боевых действий, в нем идут напряженные бои. Военные НМ ЛНР рассказывали URA.RU, что украинские войска активно обстреливают регион, а также используют беспилотники.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бахмут (Артемовск). Визит украинского президента в регион подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. «Визит Зеленского в Бахмут подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров», — пишет украинское издание «РБК-Украина». Приезд президента Украины в Бахмут, со ссылкой на источники, подтверждали и другие украинские СМИ. Они сообщали, что в ходе своего визита Зеленский вручил награды украинским военным. Ранее Зеленский признал тяжелую обстановку для Вооруженных сил Украины в Бахмуте. Город сейчас является основным направлением хода боевых действий, в нем идут напряженные бои. Военные НМ ЛНР рассказывали URA.RU, что украинские войска активно обстреливают регион, а также используют беспилотники.