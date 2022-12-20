Курганская семья сделала из своего дома сказочный терем. Фото

20 декабря 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Семья из Кургана украсили свой дом перед Новым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья из Курганской области перед Новым годом превратили свой дом в сказочный терем. Они украсили двор фигурами главных зимних персонажей. Об этом сообщается в группе «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Супружеская пара из города Куртамыш, готовясь к Новому году, превратила свой дом в сказочный терем. В палисаднике перед домом они создали настоящее новогоднее царство. Сначала установили и нарядили елку. Потом из подручных материалов хозяйка смастерила фигуры Деда Мороза, Снегурочку и Снеговика. Рядом с ними усадили мягкие игрушки разных зверей», — говорится в сообщении. Также супруги украсили весь дом разноцветными гирляндами, включая крышу, забор и окна. Ранее URA.RU писало, что на главной курганской елке зажгли новогодние огни. На Центральной площади по традиции установили ледовый городок, сделали горку и каток. До этого глава Кургана Елена Ситникова призвала всех горожан создать праздничную атмосферу и рассказала, как этого добиться. Также сообщалось, что глава региона Вадим Шумков обсудил с мэрами украшение округов к Новому году.

Семья из Курганской области перед Новым годом превратили свой дом в сказочный терем. Они украсили двор фигурами главных зимних персонажей. Об этом сообщается в группе «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Супружеская пара из города Куртамыш, готовясь к Новому году, превратила свой дом в сказочный терем. В палисаднике перед домом они создали настоящее новогоднее царство. Сначала установили и нарядили елку. Потом из подручных материалов хозяйка смастерила фигуры Деда Мороза, Снегурочку и Снеговика. Рядом с ними усадили мягкие игрушки разных зверей», — говорится в сообщении. Также супруги украсили весь дом разноцветными гирляндами, включая крышу, забор и окна. Ранее URA.RU писало, что на главной курганской елке зажгли новогодние огни. На Центральной площади по традиции установили ледовый городок, сделали горку и каток. До этого глава Кургана Елена Ситникова призвала всех горожан создать праздничную атмосферу и рассказала, как этого добиться. Также сообщалось, что глава региона Вадим Шумков обсудил с мэрами украшение округов к Новому году.