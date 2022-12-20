Власти Екатеринбурга выселяют «Мемориал»* из муниципального помещения

Действие договора об аренде прекращается 20 марта 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Местные власти разорвали договор об аренде занимаемого помещения на Ленина, 99 с екатеринбургской общественной организацией «Мемориал» (признано в РФ иноагентом). Об этом сообщил председатель региональной организации Алексей Мосин.

«Мосин рассказал, что 20 декабря получил уведомление об отказе от договора аренды занимаемого организацией помещения», — пишут «Вечерние ведомости» в Telegram со ссылкой на собеседника. По его словам, уведомление подписано замначальника Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Сергеем Балакиным. Действие договора прекращается через три месяца, то есть 20 марта 2023 года.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга и общественную организацию. На момент публикации новости ответы не пришли.

Ранее агентство писало, что казаки потребовали у мэра Екатеринбурга Алексея Орлова прекратить поддержку организации и выселить их из занимаемого помещения. В администрации города на запрос URA.RU ответили, что вопрос о расторжении договора аренды с «Мемориалом» (признан в РФ иноагентом) рассматривается и будет решаться тогда, когда будет принято решение о дальнейшем использовании этого помещения.

В июне в офисе, который занимают представители иностранного агента, прошли обыски. Там нашли экстремистскую литературу, с которой мог ознакомиться любой желающий. После обысков один из руководителей екатеринбургского офиса организации Анатолий Свечников с подругой и детьми сбежал в Казахстан.

*Организация «Мемориал» — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.