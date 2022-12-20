20 декабря 2022

Nespresso закроет свои магазины в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Union Coffee. Екатеринбург, капучино, кофе, union coffee
Nespresso будет взаимодействовать с рынком РФ через ритейлеров Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет свои фирменные магазины в РФ. Компания, однако, сохранит присутствие в стране, но осуществлять свою деятельность будет посредством ритейлеров. Об этом заявляют консультанты Nespresso, работавшие с компанией.

«Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет фирменные магазины в России. Компания намерена закрыть монобрендовые бутики в РФ», — пишет издание «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

При этом, как отмечают авторы, Nespresso не планирует уходить с российского рынка. Вероятнее, она переключится на работу с ретейлерами. В частности, покупка кофейных капсул будет доступна на маркетплейсах и сайтах специализированных интернет-магазинов.

Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Многие бренды были вынуждены покинуть РФ. Швейцарская корпорация Nestle, которой принадлежит Nespresso, также вошла в число тех, кто прекратил поставки продукции на российский рынок. Исключением стали только жизненно важные продукты питания.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет свои фирменные магазины в РФ. Компания, однако, сохранит присутствие в стране, но осуществлять свою деятельность будет посредством ритейлеров. Об этом заявляют консультанты Nespresso, работавшие с компанией. «Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет фирменные магазины в России. Компания намерена закрыть монобрендовые бутики в РФ», — пишет издание «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. При этом, как отмечают авторы, Nespresso не планирует уходить с российского рынка. Вероятнее, она переключится на работу с ретейлерами. В частности, покупка кофейных капсул будет доступна на маркетплейсах и сайтах специализированных интернет-магазинов. Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Многие бренды были вынуждены покинуть РФ. Швейцарская корпорация Nestle, которой принадлежит Nespresso, также вошла в число тех, кто прекратил поставки продукции на российский рынок. Исключением стали только жизненно важные продукты питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...