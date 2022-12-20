Nespresso закроет свои магазины в России

Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет свои фирменные магазины в РФ. Компания, однако, сохранит присутствие в стране, но осуществлять свою деятельность будет посредством ритейлеров. Об этом заявляют консультанты Nespresso, работавшие с компанией.
«Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет фирменные магазины в России. Компания намерена закрыть монобрендовые бутики в РФ», — пишет издание «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.
При этом, как отмечают авторы, Nespresso не планирует уходить с российского рынка. Вероятнее, она переключится на работу с ретейлерами. В частности, покупка кофейных капсул будет доступна на маркетплейсах и сайтах специализированных интернет-магазинов.
Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Многие бренды были вынуждены покинуть РФ. Швейцарская корпорация Nestle, которой принадлежит Nespresso, также вошла в число тех, кто прекратил поставки продукции на российский рынок. Исключением стали только жизненно важные продукты питания.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет свои фирменные магазины в РФ. Компания, однако, сохранит присутствие в стране, но осуществлять свою деятельность будет посредством ритейлеров. Об этом заявляют консультанты Nespresso, работавшие с компанией. «Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет фирменные магазины в России. Компания намерена закрыть монобрендовые бутики в РФ», — пишет издание «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. При этом, как отмечают авторы, Nespresso не планирует уходить с российского рынка. Вероятнее, она переключится на работу с ретейлерами. В частности, покупка кофейных капсул будет доступна на маркетплейсах и сайтах специализированных интернет-магазинов. Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Многие бренды были вынуждены покинуть РФ. Швейцарская корпорация Nestle, которой принадлежит Nespresso, также вошла в число тех, кто прекратил поставки продукции на российский рынок. Исключением стали только жизненно важные продукты питания.