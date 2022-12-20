20 декабря 2022

Из Екатеринбурга отправили гуманитарную помощь в Макеевку для ассоциации инвалидов. Фото

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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск, гуманитарная помощь
Из Екатеринбурга отправили гумпомощь для ассоциации инвалидов из ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Екатеринбурга отправили гуманитарную помощь в Макеевку (ДНР), над которой взяли шефство свердловчане, для городской ассоциации инвалидов «Ника Плюс». Об этом сообщила пресс-служба администрации Макеевки в telegram-канале.

«Из Екатеринбурга отправили гуманитарную помощь для членов Макеевской городской ассоциации инвалидов «Ника Плюс». Помощь отправили представители екатеринбургского клуба производственников «Прорыв», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона побывал в Макеевке, где договорился с мэром, что свердловские вузы и колледжи обучат молодых специалистов из ДНР. Позже свердловских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Из Екатеринбурга отправили гуманитарную помощь в Макеевку (ДНР), над которой взяли шефство свердловчане, для городской ассоциации инвалидов «Ника Плюс». Об этом сообщила пресс-служба администрации Макеевки в telegram-канале. «Из Екатеринбурга отправили гуманитарную помощь для членов Макеевской городской ассоциации инвалидов «Ника Плюс». Помощь отправили представители екатеринбургского клуба производственников «Прорыв», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона побывал в Макеевке, где договорился с мэром, что свердловские вузы и колледжи обучат молодых специалистов из ДНР. Позже свердловских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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