Из Екатеринбурга отправили гуманитарную помощь в Макеевку (ДНР), над которой взяли шефство свердловчане, для городской ассоциации инвалидов «Ника Плюс». Об этом сообщила пресс-служба администрации Макеевки в telegram-канале.
«Из Екатеринбурга отправили гуманитарную помощь для членов Макеевской городской ассоциации инвалидов «Ника Плюс». Помощь отправили представители екатеринбургского клуба производственников «Прорыв», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашениео сотрудничестве. Глава региона побывал в Макеевке, где договорился с мэром, что свердловские вузы и колледжи обучат молодых специалистов из ДНР. Позже свердловских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Фото: telegram-канал «Администрация города Макеевки»
Фото: telegram-канал «Администрация города Макеевки»
Фото: telegram-канал «Администрация города Макеевки»
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Из Екатеринбурга отправили гуманитарную помощь в Макеевку (ДНР), над которой взяли шефство свердловчане, для городской ассоциации инвалидов «Ника Плюс». Об этом сообщила пресс-служба администрации Макеевки в telegram-канале. «Из Екатеринбурга отправили гуманитарную помощь для членов Макеевской городской ассоциации инвалидов «Ника Плюс». Помощь отправили представители екатеринбургского клуба производственников «Прорыв», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона побывал в Макеевке, где договорился с мэром, что свердловские вузы и колледжи обучат молодых специалистов из ДНР. Позже свердловских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.