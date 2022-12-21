Власти Новой Каховки готовятся к встрече Деда Мороза

Администрация Новой Каховки готовится к встрече Нового года, заявил Руслан Агаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, администрация Новой Каховки (Херсонская область) готовится к встрече Нового года и Деда Мороза. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замглавы ВГА Новой Каховки Руслан Агаев.

«Мы продолжаем украшение города, заботясь о нем. Мы готовы встречать Новый год с музыкой, с Дедом Морозом и подарками», — заявил Агаев.

Он также сообщил, что в результате одного из обстрелов снаряд ВСУ попал в склады коммунальных предприятий, где хранилась городская елка. Однако администрация Новой Каховки нашла ей замену в кратчайшие сроки.

«Мы смогли найти замену елке и продолжить приготовления к встрече Нового года. Все для того, чтобы создать новогоднее настроение для тех деток, кто остался в городе. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы люди, которые живут в городе, были окружены заботой и теплом», — дополнил Агаев.

Новая Каховка подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ на протяжении спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В период с 23 по 27 сентября жители города принимают участие в референдуме о присоединении к России. В первый день плебисцита националисты разгромили рынок в Новой Каховке.