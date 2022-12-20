Источник: спецпредставитель Моора по СВО выдвинется в депутаты облдумы

Николай Савченко планирует стать депутатом Тюменской областной думы от ЕР

Николай Савченко заменит в облдуме экс-депутата Сергея Романова (на фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Специальный представитель губернатора Александра Моора по вопросам СВО Николай Савченко является основным кандидатом на вакантное место в Тюменской областной думе. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона. Свободное кресло в региональном парламенте появилось после сдачи мандата единороссом Сергеем Романовым.

«Савченко — основной кандидат на депутатский мандат от „Единой России“. Статус спецпредставителя по СВО сыграет ему в плюс на выборах», — рассказал инсайдер. По словам другого источника, также планировалось, что место Романова может занять депутат гордумы Тюмени Наталья Путина, но решение было изменено, «исходя из текущей ситуации».

Агентство обратилось за комментарием в реготделение «Единой России». Там ответили, что кандидат будет определен по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое намечено на май 2023 года.

Об отставке Романова стало известно 9 сентября. По неофициальной информации, депутат решил отказаться от мандата из-за наличия зарубежных активов и детей, проживающих во Франции. По предварительным данным регионального избиркома, довыборы в Тюменскую облдуму пройдут 10 сентября 2023 года.