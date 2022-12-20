На прощание с детским хирургом Грачиком Дохоляном пришли десятки курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы пришли на прощание с заслуженным врачом России, легендарным детским хирургом Грачиком Дохоляном. В Свято-Троицком соборе собрались родственники, коллеги и благодарные пациенты врача, передает корреспондент URA.RU.

«Десятки курганцев пришли на прощание с заслуженным врачом России Грачиком Дохоляном, в том числе коллеги и пациенты. На прощании присутствует бывший заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов. Проходит церемония отпевания усопшего», — передает корреспондент URA.RU из Свято-Троицкого собора Кургана.

Слова соболезнования курганцы пишут и в соцсетях. «Ушел последний из плеяды замечательных хирургов, спасших мне жизнь в 1986 году. Горжусь, что был знаком. Будет не хватать его улыбки, совета, похлопывания по плечу…», — написал депутат Курганской областной думы Ярослав Климко на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что детский хирург областной больницы «Красного Креста», заслуженный врач России Грачик Дохолян скончался в отделении реанимации 19 декабря от тяжелой болезни. Коллеги высоко ценили профессионализм врача и его человеческие качества. Он спас сотни жизней детей. Дохолян проработал хирургом более 40 лет. Губернатор Вадим Шумков выразил слова соболезнования родным и близким врача, отметив, что для Курганской области это невосполнимая утрата.