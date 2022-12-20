Алле Платоновой придется ответить на неудобный вопрос Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Перед министром культуры Пермского края Аллой Платоновой поставили вопрос о наследии местной культурной революции, идеологом которой был признанный в РФ иноагентом и объявленный в розыск Марат Гельман. Платонова 20 декабря открыла для комментирования свой telegram-канал, попросив задавать вопросы, на которые обещала «с радостью» ответить. Первым и единственным пока стал вопрос о судьбе арт-объектов, установленных в Перми.

«Галерист Марат Гельман (признан иноагентом) объявлен в розыск. Планируете ли вы прекратить бюджетное финансирование и какую-либо поддержку его аморального „культурного“ наследия в Перми в формах „Современного искусства“? В частности, убрать с улиц города Арт-объекты от деревянной буквы П до „обгрызанного“ яблока возле краевой Горьковской библиотеки?» — пишет пользователь ZOV. Ответа от главы минкульта пока не последовало.

Марат Гельман был признан иноагентом 30 декабря 2021 года. 21 декабря 2022 МВД РФ объявило его в розыск по уголовной статье. В Перми Гельман работал с 2008 по 2013 год. Тогда в городе было реализовано множество крупных культурных проектов, период в прессе назвали пермской культурной революцией. После отставки губернатора Прикамья Олега Чиркунова проект был свернут. Гельман позже переехал в Черногорию.

Пока на вопрос Алла Платонова не ответила Telegram-канал Аллы Платоновой