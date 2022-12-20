Из Кыштыма (Челябинская область) в канун Нового года отправили на фронт 45 коробок сувенирных пряников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, новогодние подарки приобретали работники учреждений культуры.
«В этот раз приобретали нашим бойцам новогодние сладости (килограммы конфет, 45 коробок сувенирных пряников) работники муниципальных учреждений культуры. Вместе с новогодними подарками отправлены вещи», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Там отметили, что в состав груза также вошли почти 200 пар теплых вязаных носков. Их связали местные мастерицы. А дети из местных школ и детских садов подготовили для военнослужащих и добрые рисунки.
Из Кыштыма (Челябинская область) в канун Нового года отправили на фронт 45 коробок сувенирных пряников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, новогодние подарки приобретали работники учреждений культуры. «В этот раз приобретали нашим бойцам новогодние сладости (килограммы конфет, 45 коробок сувенирных пряников) работники муниципальных учреждений культуры. Вместе с новогодними подарками отправлены вещи», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Там отметили, что в состав груза также вошли почти 200 пар теплых вязаных носков. Их связали местные мастерицы. А дети из местных школ и детских садов подготовили для военнослужащих и добрые рисунки. С началом спецоперации РФ на Украине многие организации региона приняли участие в формировании нескольких сотен тонн груза, который отправляли военнослужащим на фронт. Так в Копейске инициативная группа подготовила для них чеснок и сало. В зимний период эти продукты особенно полезны для здоровья.