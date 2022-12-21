Захарова нашла новый повод обругать ЕС

Захарова раскритиковала решение ЕС не выдавать визы жителям новых регионов РФ

21 декабря 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Захарова обвинила ЕС в визовой дискредитации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Евросоюз доказал, что его визовая политика служит циничным политическим задачам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на решение ЕС не принимать паспорта российских граждан, проживающих в новых российских регионах, а также в Абхазии и Южной Осетии для выдачи шенгенских виз. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. «Бесчеловечность этих визовых „санкций“ в том, что они вводятся на коллективной основе и направлены на создание заведомо предвзятых условий рассмотрения визовых досье граждан Российской Федерации», — сказала Захарова. Она отметила, что политика визовой дискредитации нарушает положения Всеобщей декларации прав человека и других международных законов. Евросоюз принял решение не принимать для выдачи шенгенских виз паспорта российских граждан, проживающих в новых российских регионах Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии. Ранее некоторые государства перестали впускать россиян с шенгенским визами. В сентябре URA.RU сообщало, что Евросоюз ужесточил правила выдачи виз для россиян.

Евросоюз доказал, что его визовая политика служит циничным политическим задачам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на решение ЕС не принимать паспорта российских граждан, проживающих в новых российских регионах, а также в Абхазии и Южной Осетии для выдачи шенгенских виз. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. «Бесчеловечность этих визовых „санкций“ в том, что они вводятся на коллективной основе и направлены на создание заведомо предвзятых условий рассмотрения визовых досье граждан Российской Федерации», — сказала Захарова. Она отметила, что политика визовой дискредитации нарушает положения Всеобщей декларации прав человека и других международных законов. Евросоюз принял решение не принимать для выдачи шенгенских виз паспорта российских граждан, проживающих в новых российских регионах Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии. Ранее некоторые государства перестали впускать россиян с шенгенским визами. В сентябре URA.RU сообщало, что Евросоюз ужесточил правила выдачи виз для россиян.