Захарова нашла новый повод обругать ЕС

Захарова раскритиковала решение ЕС не выдавать визы жителям новых регионов РФ
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова обвинила ЕС в визовой дискредитации Фото:
новость из сюжета
Россиянам ограничивают выдачу виз

Евросоюз доказал, что его визовая политика служит циничным политическим задачам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на решение ЕС не принимать паспорта российских граждан, проживающих в новых российских регионах, а также в Абхазии и Южной Осетии для выдачи шенгенских виз. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Бесчеловечность этих визовых „санкций“ в том, что они вводятся на коллективной основе и направлены на создание заведомо предвзятых условий рассмотрения визовых досье граждан Российской Федерации», — сказала Захарова. Она отметила, что политика визовой дискредитации нарушает положения Всеобщей декларации прав человека и других международных законов.

Евросоюз принял решение не принимать для выдачи шенгенских виз паспорта российских граждан, проживающих в новых российских регионах Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии. Ранее некоторые государства перестали впускать россиян с шенгенским визами. В сентябре URA.RU сообщало, что Евросоюз ужесточил правила выдачи виз для россиян.

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Евросоюз доказал, что его визовая политика служит циничным политическим задачам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на решение ЕС не принимать паспорта российских граждан, проживающих в новых российских регионах, а также в Абхазии и Южной Осетии для выдачи шенгенских виз. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. «Бесчеловечность этих визовых „санкций“ в том, что они вводятся на коллективной основе и направлены на создание заведомо предвзятых условий рассмотрения визовых досье граждан Российской Федерации», — сказала Захарова. Она отметила, что политика визовой дискредитации нарушает положения Всеобщей декларации прав человека и других международных законов. Евросоюз принял решение не принимать для выдачи шенгенских виз паспорта российских граждан, проживающих в новых российских регионах Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии. Ранее некоторые государства перестали впускать россиян с шенгенским визами. В сентябре URA.RU сообщало, что Евросоюз ужесточил правила выдачи виз для россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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