Из свердловских аптек пропал популярный противовирусный препарат

Из свердловских аптек пропал препарат «Деринат»

«Деринат„назначают пациентам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых востребованных противовирусных препаратов пропал из свердловских аптек. Речь идет о лекарстве «Деринат». Об этом сообщили читатели URA.RU. Данный препарат назначают пациентам в качестве монотерапии (лечение одним лекарством — прим.ред.).

«Препарат „Деринат“ назначают пациентам с острой респираторной вирусной инфекцией. Препарат давно зарекомендовал себя. Как только появляются первые признаки ОРВИ или ОРЗ, то первым делом в ход идет „Деринат“. Начав прием препарата с первых дней заболевания, можно быть уверенным, что он поможет не разболеться», — говорят читатели агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина (фамилию просила не указывать) заявила, что на российском фармацевтическом рынке есть другие препараты с похожим действием. «Дело в том, что препарат „Деринат“ назначают в качестве профилактики и лечения ОРВИ и ОРЗ. Также назначают при воспалительных и дистрофических заболеваниях глаз или слизистой оболочки полости рта. Также нужно учитывать, что на фармрынке России есть другие препараты, которые имеют похожее фармакологическое действие. Если вдруг препарата нет в аптеках по соседству, необходимо обратиться в своему лечащему врачу за сменой терапии», — отметила она.

Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что препарат «Золофт» исчез из свердловских аптек. Речь идет о дозировках 25 мг, 50 мг и 100 мг. Также жители региона отметили отсутствие важного препарата при онкологии «Гикамтин».