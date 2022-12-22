Эксперт страхового рынка объяснил, кто может получить скидку 50% на ОСАГО

Эксперт страхового рынка Сюсин: скидку 50% на ОСАГО можно получить за вождение без ДТП

22 декабря 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

За безаварийное вождение в течение года можно получить скидку по ОСАГО в 5%, напомнил Юрий Сюсин Фото: Анна Майорова © URA.RU Скидку в 50% на ОСАГО может получить российский водитель, не совершивший за 10 лет ни одного ДТП. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт страхового рынка Юрий Сюсин. «Если аккуратно ездить, то за 10 лет можно получить скидку в 50%. Например, так было у меня. Сейчас у меня стоимость ОСАГО составляет 2600 рублей. Если ты за год не совершил ни одного ДТП, страховая компания не понесла никаких выплат, то тебе на следующий год сделают скидку 5%», — объяснил Юрий Сюсин. Собеседник агентства напомнил, из чего складывается стоимость ОСАГО. «Стоимость ОСАГО складывается из нескольких составляющих. Первое, где ты живешь. Здесь определенный коэффициент может быть. В разных регионах он разный. Во-вторых, мощность машины. Если она совсем маленькая (51-70 л. с. — прим. URA.RU), то там единица, если больше 100, то 1,2, и так далее. В-третьих, сколько ты времени за рулем. Там тоже свой коэффициент», — добавил Сюсин. Ранее в Банке России заявили, что в стране с 13 сентября будут действовать новые тарифы по ОСАГО. Для большинства категорий автовладельцев коридор будет расширен на 26% вверх и вниз. Будут учитываться индивидуальные риски в условиях подорожания запчастей. Для легковых автомобилей базовая ставка будет установлена в пределах от 1646 до 7535 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скидку в 50% на ОСАГО может получить российский водитель, не совершивший за 10 лет ни одного ДТП. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт страхового рынка Юрий Сюсин. «Если аккуратно ездить, то за 10 лет можно получить скидку в 50%. Например, так было у меня. Сейчас у меня стоимость ОСАГО составляет 2600 рублей. Если ты за год не совершил ни одного ДТП, страховая компания не понесла никаких выплат, то тебе на следующий год сделают скидку 5%», — объяснил Юрий Сюсин. Собеседник агентства напомнил, из чего складывается стоимость ОСАГО. «Стоимость ОСАГО складывается из нескольких составляющих. Первое, где ты живешь. Здесь определенный коэффициент может быть. В разных регионах он разный. Во-вторых, мощность машины. Если она совсем маленькая (51-70 л. с. — прим. URA.RU), то там единица, если больше 100, то 1,2, и так далее. В-третьих, сколько ты времени за рулем. Там тоже свой коэффициент», — добавил Сюсин. Ранее в Банке России заявили, что в стране с 13 сентября будут действовать новые тарифы по ОСАГО. Для большинства категорий автовладельцев коридор будет расширен на 26% вверх и вниз. Будут учитываться индивидуальные риски в условиях подорожания запчастей. Для легковых автомобилей базовая ставка будет установлена в пределах от 1646 до 7535 рублей.