Жители Копейска отправили на фронт бинокли и мочалку

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Митинг ЛДПР в день народного единства на территории центрального рынка. г. Курган , пенсионерки, уличная торговля, бабушки с мочалками
За мочалку боец передал отдельную благодарность Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Копейска Челябинской области отправили на фронт очередную партию посылок, куда вошли самые разнообразные предметы, остро необходимые в быту — лекарства, одежду, бинокли и даже мочалки. Об этом сообщили в соцсетях.

«Сегодня нам принесли дорогие лекарства, даже не зная о наших объявлениях в группах. А парень с редким именем Гаврил (из Магадана), попросил из госпиталя спортивный костюм и мочалку. Также в посылках были отправлены бинокли и окопные свечи», — уточнили в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, бойцам отправили газировку и чеснок. За мочалку военный уже передал отдельную благодарность.

Ранее челябинские активисты отправили на передовую очередную посылку, в которую кроме теплых вещей попали чеснок и сало. Настоящими подарками для бойцов стали сладости с письмами и детскими рисунками.

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Жители Копейска Челябинской области отправили на фронт очередную партию посылок, куда вошли самые разнообразные предметы, остро необходимые в быту — лекарства, одежду, бинокли и даже мочалки. Об этом сообщили в соцсетях. «Сегодня нам принесли дорогие лекарства, даже не зная о наших объявлениях в группах. А парень с редким именем Гаврил (из Магадана), попросил из госпиталя спортивный костюм и мочалку. Также в посылках были отправлены бинокли и окопные свечи», — уточнили в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, бойцам отправили газировку и чеснок. За мочалку военный уже передал отдельную благодарность. Ранее челябинские активисты отправили на передовую очередную посылку, в которую кроме теплых вещей попали чеснок и сало. Настоящими подарками для бойцов стали сладости с письмами и детскими рисунками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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