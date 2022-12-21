Жители Копейска отправили на фронт бинокли и мочалку

Жители Копейска Челябинской области отправили на фронт очередную партию посылок, куда вошли самые разнообразные предметы, остро необходимые в быту — лекарства, одежду, бинокли и даже мочалки. Об этом сообщили в соцсетях.
«Сегодня нам принесли дорогие лекарства, даже не зная о наших объявлениях в группах. А парень с редким именем Гаврил (из Магадана), попросил из госпиталя спортивный костюм и мочалку. Также в посылках были отправлены бинокли и окопные свечи», — уточнили в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, бойцам отправили газировку и чеснок. За мочалку военный уже передал отдельную благодарность.
Ранее челябинские активисты отправили на передовую очередную посылку, в которую кроме теплых вещей попали чеснок и сало. Настоящими подарками для бойцов стали сладости с письмами и детскими рисунками.
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