В ЕР озвучили истинную роль нового посла США в РФ

Депутат ГД Морозов: новый посол США в России Трейси займется дестабилизацией режима

22 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Олег Морозов назвал Трейси «русофобом» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Новый посол США в России Линн Трейси будет работать на разрушение экономической и политической силы Кремля. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. «Эта должность давно не дипломатическая. Это — спецпроект по фамилии Линн Трейси. И ее профессиональные знания — а они бесспорны — будут брошены на продвижение в нашей стране повестки, призванной ослабить нас политически и экономически», — передает РИА Новости слова Морозова. Для депутата также не важно, какая фамилия у посла США в России. По его мнению, любой из них является «русофобом и потенциальным автором оранжевых сценариев (оранжевая революция — массовые протесты на Украине в 2004 и 2005 годах, — прим URA.RU)». Сенат США 21 декабря объявил Линн Трейси новым послом в РФ. Ранее Она заявляла, что в случае назначения собирается налаживать каналы связи между Россией и США. В числе приоритетных задач она назвала «обращение к гражданам страны». При этом она считает, что антироссийские санкции надо ужесточать.

Новый посол США в России Линн Трейси будет работать на разрушение экономической и политической силы Кремля. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. «Эта должность давно не дипломатическая. Это — спецпроект по фамилии Линн Трейси. И ее профессиональные знания — а они бесспорны — будут брошены на продвижение в нашей стране повестки, призванной ослабить нас политически и экономически», — передает РИА Новости слова Морозова. Для депутата также не важно, какая фамилия у посла США в России. По его мнению, любой из них является «русофобом и потенциальным автором оранжевых сценариев (оранжевая революция — массовые протесты на Украине в 2004 и 2005 годах, — прим URA.RU)». Сенат США 21 декабря объявил Линн Трейси новым послом в РФ. Ранее Она заявляла, что в случае назначения собирается налаживать каналы связи между Россией и США. В числе приоритетных задач она назвала «обращение к гражданам страны». При этом она считает, что антироссийские санкции надо ужесточать.