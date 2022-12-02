Кандидат на пост посла США в РФ пообещала наладить каналы связи между странами

Кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси намерена налаживать каналы связи между Россией и Вашингтоном. Трейси уверена, что взаимодействие необходимо из-за взаимных интересов.
«Думаю, мы должны продолжать задавать вопросы, исследовать и выявлять, где мы в состоянии расширить диапазон двусторонних каналов связи», — цитирует Трейси «Коммерсант». О необходимости двухстороннего взаимодействия высказывались ранее политики обеих стран.
Трейси назвала в числе приоритетных задач обращение к россиянам. Она добавила, что считает свой подход «откровенной дипломатией».
Ранее кандидат заявляла, что США должны сохранять курс на ужесточение антироссийских санкций. Одной из основных целей Вашингтона является снижение доходов РФ от продажи энергоресурсов. Напомним, что Трейси выдвинул на должность президент США Джо Байден. С 2019 года она занимала пост посла в Армении.
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Кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси намерена налаживать каналы связи между Россией и Вашингтоном. Трейси уверена, что взаимодействие необходимо из-за взаимных интересов. «Думаю, мы должны продолжать задавать вопросы, исследовать и выявлять, где мы в состоянии расширить диапазон двусторонних каналов связи», — цитирует Трейси «Коммерсант». О необходимости двухстороннего взаимодействия высказывались ранее политики обеих стран. Трейси назвала в числе приоритетных задач обращение к россиянам. Она добавила, что считает свой подход «откровенной дипломатией». Ранее кандидат заявляла, что США должны сохранять курс на ужесточение антироссийских санкций. Одной из основных целей Вашингтона является снижение доходов РФ от продажи энергоресурсов. Напомним, что Трейси выдвинул на должность президент США Джо Байден. С 2019 года она занимала пост посла в Армении.