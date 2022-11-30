Кандидат на пост посла США в РФ призвала ужесточать антироссийские санкции 01 декабря 2022 в 02:07 Размер текста - 17 + США должны ужесточать санкции против РФ, заявила Линн Трейси Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США должны сохранять курс на ужесточение антироссийских санкций. Такое заявление сделала кандидат на пост нового американского посла в России Линн Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената Конгресса США. Новость по теме Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации «Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций», — цитирует Линн Трейси РИА Новости. По ее мнению, одной из основных целей Вашингтона является снижение доходов РФ от продажи энергоресурсов. Запад начал вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. При этом в российском посольстве в США заявляли, что санкции неспособны изменить курс внешней политики России. США должны сохранять курс на ужесточение антироссийских санкций. Такое заявление сделала кандидат на пост нового американского посла в России Линн Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената Конгресса США. «Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций», — цитирует Линн Трейси РИА Новости. По ее мнению, одной из основных целей Вашингтона является снижение доходов РФ от продажи энергоресурсов. Запад начал вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. При этом в российском посольстве в США заявляли, что санкции неспособны изменить курс внешней политики России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям