Кандидат на пост посла США в РФ призвала ужесточать антироссийские санкции

США должны сохранять курс на ужесточение антироссийских санкций. Такое заявление сделала кандидат на пост нового американского посла в России Линн Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената Конгресса США.
«Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций», — цитирует Линн Трейси РИА Новости. По ее мнению, одной из основных целей Вашингтона является снижение доходов РФ от продажи энергоресурсов.
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США должны сохранять курс на ужесточение антироссийских санкций. Такое заявление сделала кандидат на пост нового американского посла в России Линн Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената Конгресса США. «Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций», — цитирует Линн Трейси РИА Новости. По ее мнению, одной из основных целей Вашингтона является снижение доходов РФ от продажи энергоресурсов. Запад начал вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. При этом в российском посольстве в США заявляли, что санкции неспособны изменить курс внешней политики России.