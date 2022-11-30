30 ноября 2022

Кандидат на пост посла США в РФ призвала ужесточать антироссийские санкции

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США должны ужесточать санкции против РФ, заявила Линн Трейси Фото:
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США должны сохранять курс на ужесточение антироссийских санкций. Такое заявление сделала кандидат на пост нового американского посла в России Линн Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената Конгресса США.

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Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации

«Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций», — цитирует Линн Трейси РИА Новости. По ее мнению, одной из основных целей Вашингтона является снижение доходов РФ от продажи энергоресурсов.

Запад начал вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. При этом в российском посольстве в США заявляли, что санкции неспособны изменить курс внешней политики России.

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США должны сохранять курс на ужесточение антироссийских санкций. Такое заявление сделала кандидат на пост нового американского посла в России Линн Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената Конгресса США. «Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций», — цитирует Линн Трейси РИА Новости. По ее мнению, одной из основных целей Вашингтона является снижение доходов РФ от продажи энергоресурсов. Запад начал вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. При этом в российском посольстве в США заявляли, что санкции неспособны изменить курс внешней политики России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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