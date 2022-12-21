В России ужесточат законы о доступе детей в интернет

22 декабря 2022 в 06:19 Размер текста - 17 +

Регистрация до 14 лет будет только с согласия родителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России провели исследование о поведении детей в интернете, в рекомендациях которого указывается важность ужесточения доступа несовершеннолетним. Сейчас в Госдуме намерены рассмотреть предложения, которые для них подготовили специалисты Государственного университета управления (ГУУ). «Регистрировать [в соцсетях] детей, которым меньше 14 лет, смогут только родители ребенка или его законные представители. Регистрацию следует проводить по паспортным данным с указанием подлинного имени и с предоставлением документа в электронном виде», — передают «Известия» рекомендации исследователей из университета. Также авторы предложили наказывать за кибербуллинг в интернете. Такие выводы были основаны на исследовании экспертов, в котором выяснилось, что большинство (72%) детей и подростков столкнулось с неприятным содержанием на сайтах и в соцсетях, а четверть из них смотрела сцены насилия и оскорбления. 47% опрошенных признались, что им предлагали попробовать запрещенные вещества, сигареты или алкоголь, а также заработать на распространении информации о них. При этом среди 26,6 тысяч респондентов большинство отметило, что их это не заинтересовало. Сейчас в Госдуме депутаты собираются обсудить ужесточение условий пользования интернетом для детей и обновить законодательство по защите несовершеннолетних в интернете. «Это базовый закон, и мы намерены дорабатывать его в приоритетном порядке», — заявила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.



Ранее URA.RU сообщало, что в России взялись защиту цифровых прав граждан. В 2021 году были введены сразу несколько ключевых законопроектов, которые касаются этой сферы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России провели исследование о поведении детей в интернете, в рекомендациях которого указывается важность ужесточения доступа несовершеннолетним. Сейчас в Госдуме намерены рассмотреть предложения, которые для них подготовили специалисты Государственного университета управления (ГУУ). «Регистрировать [в соцсетях] детей, которым меньше 14 лет, смогут только родители ребенка или его законные представители. Регистрацию следует проводить по паспортным данным с указанием подлинного имени и с предоставлением документа в электронном виде», — передают «Известия» рекомендации исследователей из университета. Также авторы предложили наказывать за кибербуллинг в интернете. Такие выводы были основаны на исследовании экспертов, в котором выяснилось, что большинство (72%) детей и подростков столкнулось с неприятным содержанием на сайтах и в соцсетях, а четверть из них смотрела сцены насилия и оскорбления. 47% опрошенных признались, что им предлагали попробовать запрещенные вещества, сигареты или алкоголь, а также заработать на распространении информации о них. При этом среди 26,6 тысяч респондентов большинство отметило, что их это не заинтересовало. Сейчас в Госдуме депутаты собираются обсудить ужесточение условий пользования интернетом для детей и обновить законодательство по защите несовершеннолетних в интернете. «Это базовый закон, и мы намерены дорабатывать его в приоритетном порядке», — заявила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Ранее URA.RU сообщало, что в России взялись защиту цифровых прав граждан. В 2021 году были введены сразу несколько ключевых законопроектов, которые касаются этой сферы.