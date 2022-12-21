21 декабря 2022
20 декабря 2022

Житель ЯНАО избил полицейских

Житель ЯНАО заплатит 50 тысяч рублей за нападение на полицейских
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Эспланада. Пермь, полицейский патруль зимой
За применения насилия к представителям власти виновный заплатит штраф в 50 тысяч рублей Фото:

Житель Муравленко (ЯНАО) признан виновным в применении насилия к представителю власти. Ему назначен штраф в 50 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального управления СКР.

«По данным следствия и суда, в городе Муравленко 27 августа 2022 года местная жительница обратилась в полицию с жалобой на 42-летнего супруга, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно по отношению к членам семьи. Прибывшие по ее вызову сотрудники полиции потребовали от правонарушителя прекратить противоправные действия и проследовать с ними в отделение полиции. Однако мужчина на законные действия полицейских отреагировал оскорблениями, а затем применил физическую силу в отношении участкового уполномоченного», — сказано в сообщении.

Мужчина признан виновным в нападении на представителя власти и применении насилия к нему. Суд назначил наказание — штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тарко-Сале оскорбила участковых. Ее приговорили к трем месяцем лишения свободы.

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Житель Муравленко (ЯНАО) признан виновным в применении насилия к представителю власти. Ему назначен штраф в 50 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального управления СКР. «По данным следствия и суда, в городе Муравленко 27 августа 2022 года местная жительница обратилась в полицию с жалобой на 42-летнего супруга, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно по отношению к членам семьи. Прибывшие по ее вызову сотрудники полиции потребовали от правонарушителя прекратить противоправные действия и проследовать с ними в отделение полиции. Однако мужчина на законные действия полицейских отреагировал оскорблениями, а затем применил физическую силу в отношении участкового уполномоченного», — сказано в сообщении. Мужчина признан виновным в нападении на представителя власти и применении насилия к нему. Суд назначил наказание — штраф в размере 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тарко-Сале оскорбила участковых. Ее приговорили к трем месяцем лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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