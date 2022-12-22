ВСУ перебрасывают спецподразделения для удержания Бахмута

22 декабря 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Украина пытается предотвратить панические настроения и дезертирство, сказал Андрей Марочко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные силы в район населенного пункта Бахмут (Артемовск). Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. «Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО», — сказал Марочко, передает РИА Новости. Он отметил, что Киев направляет дополнительные силы в виде спецподразделений украинских бойцов. В том числе, поясняет Марочко, Украина это делает для того, чтобы предотвратить панические настроения и дезертирство. Ранее сообщалось, что командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута. Также уточнялось, что в боях за Артемовск украинские силы потеряли свыше десяти тысяч человек.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные силы в район населенного пункта Бахмут (Артемовск). Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. «Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО», — сказал Марочко, передает РИА Новости. Он отметил, что Киев направляет дополнительные силы в виде спецподразделений украинских бойцов. В том числе, поясняет Марочко, Украина это делает для того, чтобы предотвратить панические настроения и дезертирство. Ранее сообщалось, что командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута. Также уточнялось, что в боях за Артемовск украинские силы потеряли свыше десяти тысяч человек.