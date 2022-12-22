ВСУ перебрасывают спецподразделения для удержания Бахмута

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украина пытается предотвратить панические настроения и дезертирство, сказал Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные силы в район населенного пункта Бахмут (Артемовск). Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО», — сказал Марочко, передает РИА Новости. Он отметил, что Киев направляет дополнительные силы в виде спецподразделений украинских бойцов. В том числе, поясняет Марочко, Украина это делает для того, чтобы предотвратить панические настроения и дезертирство.

Ранее сообщалось, что командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута. Также уточнялось, что в боях за Артемовск украинские силы потеряли свыше десяти тысяч человек.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные силы в район населенного пункта Бахмут (Артемовск). Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. «Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО», — сказал Марочко, передает РИА Новости. Он отметил, что Киев направляет дополнительные силы в виде спецподразделений украинских бойцов. В том числе, поясняет Марочко, Украина это делает для того, чтобы предотвратить панические настроения и дезертирство. Ранее сообщалось, что командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута. Также уточнялось, что в боях за Артемовск украинские силы потеряли свыше десяти тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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