21 декабря 2022

Свердловские студенты восстановили объекты инфраструктуры в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь сегодня,строительство и восстановление., строители, россия, украина, мариуполь, рабочие, стройка, восстановление, сво, Освобождённые территории, снос домов
Студенты-добровольцы готовы поехать в Донбасс вновь, чтобы помочь жителям в восстановлении домов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловские студенты-волонтеры восстановили шесть объектов инфраструктуры, в том числе детский сад в Мариуполе, за время своего нахождения в Донбассе. При необходимости добровольцы готовы вновь отправиться в ДНР и ЛНР, чтобы помогать местным жителям. Такими итогами поделился руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Ильяс Тлеубаев.

«Восемь добровольцев — студенты Свердловского областного медицинского колледжа — отправились на восстановительные работы совместно с МЧС России и его спецназом, который занимался безопасностью сотрудников. Шесть объектов нами было восстановлено, также были заявки из тех населенных пунктов, где была „серая зона“ и снаряды еще достают», — рассказал Тлеубаев в ходе пресс-конференции ТАСС.

Руководитель свердловского ВСКС подчеркнул, что отряд много помогал в Мариуполе, в том числе проводил работы по восстановлению детского сада. «После того, как линия соприкосновения отодвинулась, туда заехали строители и наша волонтерская деятельность там закончилась. Затем мы переехали в те населенные пункты, куда коммерческие структуры добраться не могли», — поделился Тлеубаев.

Также он рассказал, что их корпус вместе с сотрудниками МЧС России по просьбе Российских студенческих отрядов (РСО) доставлял инструменты для восстановления Луганского молодежного центра. «Если такие задачи [по восстановлению] будут, то ВСКС в составе сводной группировки в своей колонне довезет стройматериалы, инструменты и даже личный состав РСО», — подытожил руководитель свердловского ВСКС.

Ранее председатель правления Свердловских областных студотрядов Лейла Расулова заявила, что представители студенческих отрядов готовы отправиться в Донбасс, чтобы помочь жителям восстанавливать дома и социальные учреждения. По ее словам, если такая просьба к ней поступит, то студенты не останутся в стороне.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

Свердловские студенты-волонтеры восстановили шесть объектов инфраструктуры, в том числе детский сад в Мариуполе, за время своего нахождения в Донбассе. При необходимости добровольцы готовы вновь отправиться в ДНР и ЛНР, чтобы помогать местным жителям. Такими итогами поделился руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Ильяс Тлеубаев. «Восемь добровольцев — студенты Свердловского областного медицинского колледжа — отправились на восстановительные работы совместно с МЧС России и его спецназом, который занимался безопасностью сотрудников. Шесть объектов нами было восстановлено, также были заявки из тех населенных пунктов, где была „серая зона“ и снаряды еще достают», — рассказал Тлеубаев в ходе пресс-конференции ТАСС. Руководитель свердловского ВСКС подчеркнул, что отряд много помогал в Мариуполе, в том числе проводил работы по восстановлению детского сада. «После того, как линия соприкосновения отодвинулась, туда заехали строители и наша волонтерская деятельность там закончилась. Затем мы переехали в те населенные пункты, куда коммерческие структуры добраться не могли», — поделился Тлеубаев. Также он рассказал, что их корпус вместе с сотрудниками МЧС России по просьбе Российских студенческих отрядов (РСО) доставлял инструменты для восстановления Луганского молодежного центра. «Если такие задачи [по восстановлению] будут, то ВСКС в составе сводной группировки в своей колонне довезет стройматериалы, инструменты и даже личный состав РСО», — подытожил руководитель свердловского ВСКС. Ранее председатель правления Свердловских областных студотрядов Лейла Расулова заявила, что представители студенческих отрядов готовы отправиться в Донбасс, чтобы помочь жителям восстанавливать дома и социальные учреждения. По ее словам, если такая просьба к ней поступит, то студенты не останутся в стороне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...