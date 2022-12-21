Свердловские студенты восстановили объекты инфраструктуры в Донбассе

Студенты-добровольцы готовы поехать в Донбасс вновь, чтобы помочь жителям в восстановлении домов Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловские студенты-волонтеры восстановили шесть объектов инфраструктуры, в том числе детский сад в Мариуполе, за время своего нахождения в Донбассе. При необходимости добровольцы готовы вновь отправиться в ДНР и ЛНР, чтобы помогать местным жителям. Такими итогами поделился руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Ильяс Тлеубаев.

«Восемь добровольцев — студенты Свердловского областного медицинского колледжа — отправились на восстановительные работы совместно с МЧС России и его спецназом, который занимался безопасностью сотрудников. Шесть объектов нами было восстановлено, также были заявки из тех населенных пунктов, где была „серая зона“ и снаряды еще достают», — рассказал Тлеубаев в ходе пресс-конференции ТАСС.

Руководитель свердловского ВСКС подчеркнул, что отряд много помогал в Мариуполе, в том числе проводил работы по восстановлению детского сада. «После того, как линия соприкосновения отодвинулась, туда заехали строители и наша волонтерская деятельность там закончилась. Затем мы переехали в те населенные пункты, куда коммерческие структуры добраться не могли», — поделился Тлеубаев.

Также он рассказал, что их корпус вместе с сотрудниками МЧС России по просьбе Российских студенческих отрядов (РСО) доставлял инструменты для восстановления Луганского молодежного центра. «Если такие задачи [по восстановлению] будут, то ВСКС в составе сводной группировки в своей колонне довезет стройматериалы, инструменты и даже личный состав РСО», — подытожил руководитель свердловского ВСКС.

Ранее председатель правления Свердловских областных студотрядов Лейла Расулова заявила, что представители студенческих отрядов готовы отправиться в Донбасс, чтобы помочь жителям восстанавливать дома и социальные учреждения. По ее словам, если такая просьба к ней поступит, то студенты не останутся в стороне.