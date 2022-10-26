Свердловские студотряды готовы к восстановлению Донбасса

Свердловская молодежь, состоявшая в студенческих отрядах, готова к восстановлению Донбасса. Об этом рассказала URA.RU председатель правления Свердловских областных студотрядов Лейла Расулова.
«Студенческие отряды к работе всегда готовы были, есть и будут. Придет время восстанавливать, это будет работа для большого количества людей. И студенты не останутся в стороне», — поделилась Лейла Расулова.
По ее словам, студенты всегда работали на самых разных стройках. «Речь скорее всего идет о старшекурсниках, учащихся», — подытожила председатель свердловских областных студотрядов
Ранее URA.RU сообщало, что студенты Екатеринбурга собирают вещи для мобилизованных. Пункты сбора помощи организовали в институте физической культуры.
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Свердловская молодежь, состоявшая в студенческих отрядах, готова к восстановлению Донбасса. Об этом рассказала URA.RU председатель правления Свердловских областных студотрядов Лейла Расулова. «Студенческие отряды к работе всегда готовы были, есть и будут. Придет время восстанавливать, это будет работа для большого количества людей. И студенты не останутся в стороне», — поделилась Лейла Расулова. По ее словам, студенты всегда работали на самых разных стройках. «Речь скорее всего идет о старшекурсниках, учащихся», — подытожила председатель свердловских областных студотрядов Ранее URA.RU сообщало, что студенты Екатеринбурга собирают вещи для мобилизованных. Пункты сбора помощи организовали в институте физической культуры.