26 октября 2022

Свердловские студотряды готовы к восстановлению Донбасса

Глава ССО Расулова: свердловские студотряды не останутся в стороне при восстановлении ЛДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета по молодежной политике. Курган, студенческий отряд, курсант
Старшекурсники, состоящие в студенческих отрядах, не останутся в стороне при восстановлении ЛДНР Фото:
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Свердловская молодежь, состоявшая в студенческих отрядах, готова к восстановлению Донбасса. Об этом рассказала URA.RU председатель правления Свердловских областных студотрядов Лейла Расулова.

«Студенческие отряды к работе всегда готовы были, есть и будут. Придет время восстанавливать, это будет работа для большого количества людей. И студенты не останутся в стороне», — поделилась Лейла Расулова.

По ее словам, студенты всегда работали на самых разных стройках. «Речь скорее всего идет о старшекурсниках, учащихся», — подытожила председатель свердловских областных студотрядов

Ранее URA.RU сообщало, что студенты Екатеринбурга собирают вещи для мобилизованных. Пункты сбора помощи организовали в институте физической культуры.

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Свердловская молодежь, состоявшая в студенческих отрядах, готова к восстановлению Донбасса. Об этом рассказала URA.RU председатель правления Свердловских областных студотрядов Лейла Расулова. «Студенческие отряды к работе всегда готовы были, есть и будут. Придет время восстанавливать, это будет работа для большого количества людей. И студенты не останутся в стороне», — поделилась Лейла Расулова. По ее словам, студенты всегда работали на самых разных стройках. «Речь скорее всего идет о старшекурсниках, учащихся», — подытожила председатель свердловских областных студотрядов Ранее URA.RU сообщало, что студенты Екатеринбурга собирают вещи для мобилизованных. Пункты сбора помощи организовали в институте физической культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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