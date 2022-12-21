В Кургане в третий раз отложили суд над бывшим главой ГУ МЧС

В Кургане перенесли апелляционный суд по делу бывшего начальника ГУ МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Апелляционный суд по делу экс-главы ГУ МЧС России по Курганской области Олега Рожкова перенесли на более позднюю дату. Это произошло уже в третий раз. О переносе заседания сообщили в пресс-службе Курганского областного суда

«Судебное заседание по делу Олега Рожкова перенесено из-за болезни судьи», — рассказали в суде. Слушание состоится 17 января 2023 года.

Это уже третий подряд перенос слушания апелляции на обвинительный приговор Рожкову о превышении должностных полномочий в областном суде. Первоначально заседание было назначено на 1 декабря, но из-за отпуска защитника Рожкова суд перенесли на 15-е число. Накануне заседания бывший руководитель подал объемную жалобу, на рассмотрение которой требовалось время, из-за чего состоялся перенос на 22 декабря.

Экс-глава курганского управления МЧС был приговорен к штрафу 70 тысяч рублей после признания виновным в том, что он содействовал положительным итогам проверки строящегося комплекса отдыха в Кургане. По версии обвинения, Рожков заставлял подчиненных ускорить проверку гостиничного комплекса. Сам Рожков свою вину отрицал и заверял, что настаивал на проверке материалов, которые использовали при строительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальник курганского ГУ МЧС был оправдан по двум эпизодам обвинительного приговора в ходе апелляционного заседания. Ему смягчили наказание с шести до пяти лет лишения свободы.