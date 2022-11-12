Власти Армении обвинили Азербайджан в обстреле границы

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле границы. По данным министерства, стрельба велась в течение часа.
«12 ноября с 18:00 до 19:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. С армянской стороны потерь нет», — сообщается на сайте Минобороны Армении.
Перестрелки между Арменией и Азербайджаном происходили ранее, 6 ноября. Это случилось уже после того, как страны договорились о выстраивании отношений по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. Кремль призвал страны к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
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Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле границы. По данным министерства, стрельба велась в течение часа. «12 ноября с 18:00 до 19:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. С армянской стороны потерь нет», — сообщается на сайте Минобороны Армении. Перестрелки между Арменией и Азербайджаном происходили ранее, 6 ноября. Это случилось уже после того, как страны договорились о выстраивании отношений по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. Кремль призвал страны к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.