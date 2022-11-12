Власти Армении обвинили Азербайджан в обстреле границы 12 ноября 2022 в 23:17 Размер текста - 17 + Перестрелка на границе происходит не первый раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле границы. По данным министерства, стрельба велась в течение часа. «12 ноября с 18:00 до 19:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. С армянской стороны потерь нет», — сообщается на сайте Минобороны Армении. Перестрелки между Арменией и Азербайджаном происходили ранее, 6 ноября. Это случилось уже после того, как страны договорились о выстраивании отношений по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. Кремль призвал страны к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле границы. По данным министерства, стрельба велась в течение часа. «12 ноября с 18:00 до 19:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. С армянской стороны потерь нет», — сообщается на сайте Минобороны Армении. Перестрелки между Арменией и Азербайджаном происходили ранее, 6 ноября. Это случилось уже после того, как страны договорились о выстраивании отношений по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. Кремль призвал страны к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям