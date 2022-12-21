В Курганской области исследуют озера, чтобы увеличить количество рыбы

22 декабря 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Студентка КГУ представила научную работу по созданию базы данных озер на конкурс грантов «Умник» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Студентка Курганского госуниверситета Анастасия Асманова работает над созданием базы данных озер Курганской области по различным биоресурсам. Эта информация поможет эффективнее использовать озера для зарыбления. Работу студентка представила на конкурс грантов «Умник», сообщает пресс-служба КГУ. «База данных поможет рыбохозяйственным организациям понять, в каких водоемах какие организмы преимущественно водятся. Сейчас полных аналогов не существует, есть только косвенные аналоги — это просто отчеты по научно-исследовательским работам», — рассказал студентка экспертам «Умника» на защите своего проекта. Ранее URA.RU писало, что эксперты рекомендовали для участия в финале программы «Умник» девять проектов начинающих исследователей из Кургана, Тюмени и Екатеринбурга. Среди них — проект Асмановой. Победители конкурса «Умник» будут объявлены в марте 2023 года. Лучшие инновационные проекты молодых авторов получат грант в 500 тысяч рублей. Конкурс проводит Фонд содействия инновациям при поддержке правительства Курганской области, инвестагентства региона (Центр поддержки предпринимательства) и Курганского центра молодежного инновационного творчества «Высокие технологии». Конкурс способствует поддержке талантливой молодежи и развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач Десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студентка Курганского госуниверситета Анастасия Асманова работает над созданием базы данных озер Курганской области по различным биоресурсам. Эта информация поможет эффективнее использовать озера для зарыбления. Работу студентка представила на конкурс грантов «Умник», сообщает пресс-служба КГУ. «База данных поможет рыбохозяйственным организациям понять, в каких водоемах какие организмы преимущественно водятся. Сейчас полных аналогов не существует, есть только косвенные аналоги — это просто отчеты по научно-исследовательским работам», — рассказал студентка экспертам «Умника» на защите своего проекта. Ранее URA.RU писало, что эксперты рекомендовали для участия в финале программы «Умник» девять проектов начинающих исследователей из Кургана, Тюмени и Екатеринбурга. Среди них — проект Асмановой. Победители конкурса «Умник» будут объявлены в марте 2023 года. Лучшие инновационные проекты молодых авторов получат грант в 500 тысяч рублей. Конкурс проводит Фонд содействия инновациям при поддержке правительства Курганской области, инвестагентства региона (Центр поддержки предпринимательства) и Курганского центра молодежного инновационного творчества «Высокие технологии». Конкурс способствует поддержке талантливой молодежи и развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач Десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.