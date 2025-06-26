Прилепин рассказал, как уехавшие звезды смогут вернуться в Россию

Прилепин: артисты-иноагенты могут вернуться в Россию, выполнив требования закона
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Прилепин заявил, что заявления иноагентов о невозможности вернуться в РФ не соответствуют действительности
Прилепин заявил, что заявления иноагентов о невозможности вернуться в РФ не соответствуют действительности Фото:

Артистам, внесенным в реестр иноагентов и желающим вернуться в Россию, необходимо будет строго соблюдать все предусмотренные законом требования. Об этом заявил писатель и политик, подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

«Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать», — отметил Захар Прилепин в беседе с изданием aif.ru. Комментируя высказывания музыканта Бориса Гребенщикова* (признан в РФ иноагентом), писатель подчеркнул, что высказываемые тем опасения о неминуемом задержании при возвращении в Россию не соответствуют действительности. По словам Прилепина, законодательство не предусматривает автоматического уголовного преследования для иноагентов: речь идет прежде всего о запретах на заработок на определенных площадках и ограничениях концертной деятельности.

Писатель также добавил, что большинство эмигрантов из России, число которых он оценил примерно в два миллиона человек, вообще не подпадают под действие этих ограничений. Прилепин признался, что среди уехавших артистов ранее слушал только Земфиру** (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом) и Гребенщикова*. Однако он отметил отсутствие рационального объяснения тому факту, что эти люди выбрали не свою страну, а западные государства.

*Гребенщиков признан в России иностранным агентом.

**Земфира признана в России иностранным агентом.

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Артистам, внесенным в реестр иноагентов и желающим вернуться в Россию, необходимо будет строго соблюдать все предусмотренные законом требования. Об этом заявил писатель и политик, подполковник Росгвардии Захар Прилепин. «Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать», — отметил Захар Прилепин в беседе с изданием aif.ru. Комментируя высказывания музыканта Бориса Гребенщикова* (признан в РФ иноагентом), писатель подчеркнул, что высказываемые тем опасения о неминуемом задержании при возвращении в Россию не соответствуют действительности. По словам Прилепина, законодательство не предусматривает автоматического уголовного преследования для иноагентов: речь идет прежде всего о запретах на заработок на определенных площадках и ограничениях концертной деятельности. Писатель также добавил, что большинство эмигрантов из России, число которых он оценил примерно в два миллиона человек, вообще не подпадают под действие этих ограничений. Прилепин признался, что среди уехавших артистов ранее слушал только Земфиру** (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом) и Гребенщикова*. Однако он отметил отсутствие рационального объяснения тому факту, что эти люди выбрали не свою страну, а западные государства. *Гребенщиков признан в России иностранным агентом. **Земфира признана в России иностранным агентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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