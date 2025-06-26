Прилепин рассказал, как уехавшие звезды смогут вернуться в Россию

Артистам, внесенным в реестр иноагентов и желающим вернуться в Россию, необходимо будет строго соблюдать все предусмотренные законом требования. Об этом заявил писатель и политик, подполковник Росгвардии Захар Прилепин.
«Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать», — отметил Захар Прилепин в беседе с изданием aif.ru. Комментируя высказывания музыканта Бориса Гребенщикова* (признан в РФ иноагентом), писатель подчеркнул, что высказываемые тем опасения о неминуемом задержании при возвращении в Россию не соответствуют действительности. По словам Прилепина, законодательство не предусматривает автоматического уголовного преследования для иноагентов: речь идет прежде всего о запретах на заработок на определенных площадках и ограничениях концертной деятельности.
Писатель также добавил, что большинство эмигрантов из России, число которых он оценил примерно в два миллиона человек, вообще не подпадают под действие этих ограничений. Прилепин признался, что среди уехавших артистов ранее слушал только Земфиру** (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом) и Гребенщикова*. Однако он отметил отсутствие рационального объяснения тому факту, что эти люди выбрали не свою страну, а западные государства.
*Гребенщиков признан в России иностранным агентом.
**Земфира признана в России иностранным агентом.
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