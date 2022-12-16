В Кургане разрабатывают технологию привлечения рачков для промышленного лова

Научный проект студентки КГУ претендует на грант конкурса «Умник» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четверокурсница института естественных наук КГУ Елена Коноводова разрабатывает уникальную технологию привлечения рачков гаммаруса для увеличения эффективности их добычи. Ее научный проект представлен на конкурсе проектов «Умник» в направлении «Биотехнологии», сообщили в пресс-службе КГУ.

«Мы разрабатываем вещества, которые будут привлекать высших раков, в частности гаммаруса. Гаммарус является неотъемлемым элементом кормовой базы молоди рыб, и также из него добываются хитиновые вещества, которые используются в медицине, косметологии и в других отраслях промышленности, поэтому он является очень ценным продуктом. И наша разработка увеличивает эффективность его добычи. Аттрактанты [природные или синтетические химические веществ, вызывающие у воспринимающих их организмов влечение к источнику запаха] раньше никогда не использовались для вылова гаммаруса и в принципе высших ракообразных», — рассказала студентка на защите своего проекта.

Эксперты рекомендовали для участия в финале программы «УМНИК» девять проектов начинающих исследователей из Кургана, Тюмени и Екатеринбурга, в том числе проект Елены Коноводовой. Победители конкурса будут известны весной 2023 года. Они получат грант в 500 тысяч рублей. Конкурс «Умник» организовали фонд содействия инновациям, правительство Курганской области, Инвестиционное агентство Курганской области (Центр поддержки предпринимательства) и Курганский центр молодежного инновационного творчества «Высокие технологии».

Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.