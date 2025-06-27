В Первопрестольном Святом Эчмиадзине, резиденции Католикоса всех армян Гарегина II, произошла потасовка между священниками и сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Известно, что силовики прибыли задержать архиепископа Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в публичных призывах к захвату власти.
«Примем решение о дальнейших действиях», — заявил Католикос Гарегин II, который пытался успокоить собравшихся священников и верующих, некоторые из которых призывали Аджапахяна не покидать резиденцию. Его слова приводит «Sputnik». Аджапахян, чтобы избежать дальнейшей эскалации, вышел к правоохранителям и заявил о готовности следовать за ними.
Инцидент начался, когда спецназ СНБ в масках прибыл в резиденцию с целью задержания Аджапахяна, против которого ранее было возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Священники попытались воспрепятствовать силовикам, не позволяя им войти в здание, что привело к столкновению.
Ранее в Ширакской епархии, возглавляемой архиепископом Аджапахяном, прошли обыски после возбуждения против него уголовного дела о призывах к насильственному свержению власти. Обыски и задержания в отношении представителей Армянской апостольской церкви происходят на фоне заявлений премьер-министра Пашиняна о предотвращении попытки госпереворота и ареста ряда оппозиционных священнослужителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.