Между полицейскими и священниками в Армении произошла потасовка. Видео

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В резиденции Католикоса всех армян произошла потасовка
В резиденции Католикоса всех армян произошла потасовка Фото:
новость из сюжета
К главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пришли с обысками

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине, резиденции Католикоса всех армян Гарегина II, произошла потасовка между священниками и сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Известно, что силовики прибыли задержать архиепископа  Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в публичных призывах к захвату власти.

«Примем решение о дальнейших действиях», — заявил Католикос Гарегин II, который пытался успокоить собравшихся священников и верующих, некоторые из которых призывали Аджапахяна не покидать резиденцию. Его слова приводит «Sputnik». Аджапахян, чтобы избежать дальнейшей эскалации, вышел к правоохранителям и заявил о готовности следовать за ними.

Инцидент начался, когда спецназ СНБ в масках прибыл в резиденцию с целью задержания  Аджапахяна, против которого ранее было возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Священники попытались воспрепятствовать силовикам, не позволяя им войти в здание, что привело к столкновению.

Ранее в Ширакской епархии, возглавляемой архиепископом Аджапахяном, прошли обыски после возбуждения против него уголовного дела о призывах к насильственному свержению власти. Обыски и задержания в отношении представителей Армянской апостольской церкви происходят на фоне заявлений премьер-министра Пашиняна о предотвращении попытки госпереворота и ареста ряда оппозиционных священнослужителей.

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В Первопрестольном Святом Эчмиадзине, резиденции Католикоса всех армян Гарегина II, произошла потасовка между священниками и сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Известно, что силовики прибыли задержать а рхиепископа  Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в публичных призывах к захвату власти. «Примем решение о дальнейших действиях», — заявил Католикос Гарегин II, который пытался успокоить собравшихся священников и верующих, некоторые из которых призывали Аджапахяна не покидать резиденцию. Его слова приводит «Sputnik». Аджапахян, чтобы избежать дальнейшей эскалации, вышел к правоохранителям и заявил о готовности следовать за ними. Инцидент начался, когда спецназ СНБ в масках прибыл в резиденцию с целью задержания  Аджапахяна, против которого ранее было возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Священники попытались воспрепятствовать силовикам, не позволяя им войти в здание, что привело к столкновению. Ранее в Ширакской епархии, возглавляемой архиепископом Аджапахяном, прошли обыски после возбуждения против него уголовного дела о призывах к насильственному свержению власти. Обыски и задержания в отношении представителей Армянской апостольской церкви происходят на фоне заявлений премьер-министра Пашиняна о предотвращении попытки госпереворота и ареста ряда оппозиционных священнослужителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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