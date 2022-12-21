В Миассе завершился конфликт между депутатами и мэром

22 декабря 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Мэр Миасса Григорий Тонких помирился с депутатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области завершился конфликт между мэром Григорием Тонких и депутатами горсобрания, которые ранее отказались принять бюджет на 2023 год. Как URA.RU сообщили в собрании, четыре комиссии из пяти рекомендовали коллегам принять бюджет на сессии 23 декабря. «После двухчасового обсуждения бюджета 22 декабря депутаты четырех комиссий рекомендовали на сессии принять документ. Ключевая бюджетная комиссия не собралась из-за отсутствия кворума», — рассказали URA.RU в горсобрании. Кворум не собрался из-за болезни некоторых депутатов. Повторно ее заседание назначено на утро 23 декабря, а в 10 часов состоится сессия. Конфликт Тонких и депутатского корпуса разгорелся после нареканий со стороны народных избранников. В горсобрании отказались принимать проект бюджета на 2023 год из-за того, что представители мэрии игнорировали предложения со стороны депутатов. 15 декабря мэр три часа провел, общаясь с депутатами. Стороны договорились провести повторное заседание комиссий, а следом составить реестр приоритетов, который утвердят до 1 февраля.

В Миассе Челябинской области завершился конфликт между мэром Григорием Тонких и депутатами горсобрания, которые ранее отказались принять бюджет на 2023 год. Как URA.RU сообщили в собрании, четыре комиссии из пяти рекомендовали коллегам принять бюджет на сессии 23 декабря. «После двухчасового обсуждения бюджета 22 декабря депутаты четырех комиссий рекомендовали на сессии принять документ. Ключевая бюджетная комиссия не собралась из-за отсутствия кворума», — рассказали URA.RU в горсобрании. Кворум не собрался из-за болезни некоторых депутатов. Повторно ее заседание назначено на утро 23 декабря, а в 10 часов состоится сессия. Конфликт Тонких и депутатского корпуса разгорелся после нареканий со стороны народных избранников. В горсобрании отказались принимать проект бюджета на 2023 год из-за того, что представители мэрии игнорировали предложения со стороны депутатов. 15 декабря мэр три часа провел, общаясь с депутатами. Стороны договорились провести повторное заседание комиссий, а следом составить реестр приоритетов, который утвердят до 1 февраля.