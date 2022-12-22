В Курганской области пройдут 20 ярмарок, на которых можно купить продукты к новогоднему столу. Об этом сообщили представители пресс-службы областного правительства.
«Купить фермерские продукты к новогоднему столу, стать участником яркого праздника можно на ярмарках в городах и окружных центрах Курганской области. Своими традициями славится курганская земля — яркими ярмарочными и новогодними гуляниями», — указано в сообщении, размещенном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».
Ярмарки пройдут с 23 по 8 января. Планируется, что их проведут в большинстве райцентров области. Две из них пройдут в Кургане и одна в Шадринске. Список ярмарок представители правительства сгруппировали по карточкам.
В конце ноября в Курганской области впервые за сто с лишним лет прошла сельскохозяйственная ярмарка «Михайловский торжок». В рамках нее открыли историко-этнографическую усадьбу «Казачье подворье».
Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»
Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»
Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»
Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»
Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»
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В Курганской области пройдут 20 ярмарок, на которых можно купить продукты к новогоднему столу. Об этом сообщили представители пресс-службы областного правительства. «Купить фермерские продукты к новогоднему столу, стать участником яркого праздника можно на ярмарках в городах и окружных центрах Курганской области. Своими традициями славится курганская земля — яркими ярмарочными и новогодними гуляниями», — указано в сообщении, размещенном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». Ярмарки пройдут с 23 по 8 января. Планируется, что их проведут в большинстве райцентров области. Две из них пройдут в Кургане и одна в Шадринске. Список ярмарок представители правительства сгруппировали по карточкам. В конце ноября в Курганской области впервые за сто с лишним лет прошла сельскохозяйственная ярмарка «Михайловский торжок». В рамках нее открыли историко-этнографическую усадьбу «Казачье подворье».