Курганцам рассказали о главных симптомах гриппа. Инфографика

Роспотребнадзор: курганцев предупредили о главных симптомах гриппа — кашель, насморк и боль в горле

22 декабря 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Курганцам порекомендовали вызывать врача на дом при высокой температуре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Курганской области предупредили о симптомах, которые возникают при заболевании гриппом. Об этом сообщается на официальном сайте областного Роспотребнадзора. «Осторожно: грипп! Симптомами гриппа являются жар, озноб, кашель, боль в горле и суставах, а также головная боль, насморк и усталость», — указано в сообщении надзорного ведомства. Представители Роспотребнадзора также порекомендовали курганцам не заниматься самолечением и обращаться к врачам в случае возникновения симптомов. Жителей также предупредили, что при высокой температуре тела лучше вызвать врача на дом. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ежедневно заболевают ОРВИ 1 500 человек. Прирост заболевших отмечается в основном среди детей. Ранее в Курганской области посчитали, что ОРВИ чаще заболевают подростки старше 15 лет. Количество таких пациентов достигает 5 тысяч. Роспотребнадзор по Курганской области предупредил о симптомах гриппа Роспотребнадзор по Курганской области

Жителей Курганской области предупредили о симптомах, которые возникают при заболевании гриппом. Об этом сообщается на официальном сайте областного Роспотребнадзора. «Осторожно: грипп! Симптомами гриппа являются жар, озноб, кашель, боль в горле и суставах, а также головная боль, насморк и усталость», — указано в сообщении надзорного ведомства. Представители Роспотребнадзора также порекомендовали курганцам не заниматься самолечением и обращаться к врачам в случае возникновения симптомов. Жителей также предупредили, что при высокой температуре тела лучше вызвать врача на дом. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ежедневно заболевают ОРВИ 1 500 человек. Прирост заболевших отмечается в основном среди детей. Ранее в Курганской области посчитали, что ОРВИ чаще заболевают подростки старше 15 лет. Количество таких пациентов достигает 5 тысяч.