21 декабря 2022

Тюменские депутаты заинтересовались молодыми чиновниками мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, заболотный евгений
Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный заинтересован в пополнении кадрового резерва мэрии молодыми чиновниками Фото:

Тюменские городские депутаты заявили о готовности включиться в проект мэрии по набору сотни молодых чиновников для пополнения кадрового резерва. Об этом на очередном заседании заявил председатель гордумы Евгений Заболотный.

«Если будет необходимость, мы готовы присоединиться к этой работе и поделиться опытом депутатской деятельности. Принять этот резерв у себя в думе, чтобы на одной из встреч рассказать и о нашем органе представительной власти», — сообщил Заболотный.

Кадровый проект «Молодежная администрация» запустится в начале 2023 года. Мэрия планирует набрать до 100 молодых чиновников из числа сотрудников бюджетных учреждений города и активных тюменских студентов.

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Тюменские городские депутаты заявили о готовности включиться в проект мэрии по набору сотни молодых чиновников для пополнения кадрового резерва. Об этом на очередном заседании заявил председатель гордумы Евгений Заболотный. «Если будет необходимость, мы готовы присоединиться к этой работе и поделиться опытом депутатской деятельности. Принять этот резерв у себя в думе, чтобы на одной из встреч рассказать и о нашем органе представительной власти», — сообщил Заболотный. Кадровый проект «Молодежная администрация» запустится в начале 2023 года. Мэрия планирует набрать до 100 молодых чиновников из числа сотрудников бюджетных учреждений города и активных тюменских студентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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