Тюменские депутаты заинтересовались молодыми чиновниками мэрии

22 декабря 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный заинтересован в пополнении кадрового резерва мэрии молодыми чиновниками Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские городские депутаты заявили о готовности включиться в проект мэрии по набору сотни молодых чиновников для пополнения кадрового резерва. Об этом на очередном заседании заявил председатель гордумы Евгений Заболотный. «Если будет необходимость, мы готовы присоединиться к этой работе и поделиться опытом депутатской деятельности. Принять этот резерв у себя в думе, чтобы на одной из встреч рассказать и о нашем органе представительной власти», — сообщил Заболотный. Кадровый проект «Молодежная администрация» запустится в начале 2023 года. Мэрия планирует набрать до 100 молодых чиновников из числа сотрудников бюджетных учреждений города и активных тюменских студентов.

Тюменские городские депутаты заявили о готовности включиться в проект мэрии по набору сотни молодых чиновников для пополнения кадрового резерва. Об этом на очередном заседании заявил председатель гордумы Евгений Заболотный. «Если будет необходимость, мы готовы присоединиться к этой работе и поделиться опытом депутатской деятельности. Принять этот резерв у себя в думе, чтобы на одной из встреч рассказать и о нашем органе представительной власти», — сообщил Заболотный. Кадровый проект «Молодежная администрация» запустится в начале 2023 года. Мэрия планирует набрать до 100 молодых чиновников из числа сотрудников бюджетных учреждений города и активных тюменских студентов.