Тюменские депутаты заинтересовались молодыми чиновниками мэрии

Тюменские городские депутаты заявили о готовности включиться в проект мэрии по набору сотни молодых чиновников для пополнения кадрового резерва. Об этом на очередном заседании заявил председатель гордумы Евгений Заболотный.
«Если будет необходимость, мы готовы присоединиться к этой работе и поделиться опытом депутатской деятельности. Принять этот резерв у себя в думе, чтобы на одной из встреч рассказать и о нашем органе представительной власти», — сообщил Заболотный.
Кадровый проект «Молодежная администрация» запустится в начале 2023 года. Мэрия планирует набрать до 100 молодых чиновников из числа сотрудников бюджетных учреждений города и активных тюменских студентов.
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Тюменские городские депутаты заявили о готовности включиться в проект мэрии по набору сотни молодых чиновников для пополнения кадрового резерва. Об этом на очередном заседании заявил председатель гордумы Евгений Заболотный. «Если будет необходимость, мы готовы присоединиться к этой работе и поделиться опытом депутатской деятельности. Принять этот резерв у себя в думе, чтобы на одной из встреч рассказать и о нашем органе представительной власти», — сообщил Заболотный. Кадровый проект «Молодежная администрация» запустится в начале 2023 года. Мэрия планирует набрать до 100 молодых чиновников из числа сотрудников бюджетных учреждений города и активных тюменских студентов.