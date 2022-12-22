Украинские власти объяснили удар по ресторану с Рогозиным

Удар по ресторану, где экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин праздновал свой день рождение, был нанесен из-за перехода Рогозиным украинской границы. Об этом написала Госпогранслужба Украины в своем официальном аккаунте в социальной сети.
«На днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин России Рогозин Дмитрий незаконно пересек украинскую границу. Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его передали во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи», — написала Госпогранслужба Украины в своем telegram-канале.
Дмитрий Рогозин покинул пост главы «Роскосмоса» 15 июля для того, чтобы отправится в зону боевых действий. В ноябре Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации. 22 декабря по ресторану, где бывший глава «Роскосмоса» праздновал свой день рождения, был нанесен удар со стороны Украины. Осколок от снаряда застрял в спине Рогозина. Медики сообщили, что достать его невозможно.
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Удар по ресторану, где экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин праздновал свой день рождение, был нанесен из-за перехода Рогозиным украинской границы. Об этом написала Госпогранслужба Украины в своем официальном аккаунте в социальной сети. «На днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин России Рогозин Дмитрий незаконно пересек украинскую границу. Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его передали во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи», — написала Госпогранслужба Украины в своем telegram-канале. Дмитрий Рогозин покинул пост главы «Роскосмоса» 15 июля для того, чтобы отправится в зону боевых действий. В ноябре Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации. 22 декабря по ресторану, где бывший глава «Роскосмоса» праздновал свой день рождения, был нанесен удар со стороны Украины. Осколок от снаряда застрял в спине Рогозина. Медики сообщили, что достать его невозможно.