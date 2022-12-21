Жители ЯНАО пожаловались на местных врачей, которые ставят неверные диагнозы

22 декабря 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Жители Салехарда намерены писать жалобу на местных врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались на работу врачей в местной больнице. Как написал автор на условиях анонимности в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте», врачи ставят неправильный диагноз после чего у пациентов появляются осложнения. «Уже куча знакомых, друзей и мы сами в частности пострадали от того, что на приеме врачом был неправильно поставлен диагноз и упущено время. Неужели там нельзя взять мазок на те же вирусы? Или кровь сразу, чтоб посмотреть вирус это или бактерия? Пока мы лечили ОРВИ и нас уверяли что это, возможно, грипп, у нас вообще оказался аденовирус, который из-за неправильного лечения перешел в пневмонию», — написал автор. В комментариях под записью многие жители города поддержали автора поста и отметили, что нужно писать обращения в разные структуры. «Пора писать уже за пределы наших форумов и прокуратур. Надо писать в приемную Президента РФ», — написала Светлана Хомякова. Горожанка Алла Горячковская отметила, что для решения своей проблемы обратилась за помощью к депутату. «Когда я возмущалась по поводу детской поликлиники, меня как только не называли. А когда я позвонила в департамент здравоохранения, мне ответили, ну приходите, ну пишите. Я подключила депутата, который действительно за народ и готовит проверку», — прокомментировала Горячковская. В департаменте здравоохранения рассказали, что тесты на ОРВИ проводят всем, у кого есть симптомы. «Тестирование на грипп проводится всем пациентам с симптомами ОРВИ, имеющим характерные признаки. При этом, в период эпидемических подъемов заболеваемости, диагноз ОРВИ может быть установлен на основании клинической картины заболевания без проведения лабораторного исследования. Тестирование на вирусы гриппа в обязательном порядке проводится лицам из групп риска. Это пациенты с хроническими заболеваниями, беременные женщины, пожилые люди», — прокомментировали в департаменте. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЯНАО пожаловались губернатору Дмитрию Артюхову на то, что донорам в регионах начали отказывать в заборе крови. Горожанам это объяснили отсутствием потребности в некоторых группах крови. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались на работу врачей в местной больнице. Как написал автор на условиях анонимности в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте», врачи ставят неправильный диагноз после чего у пациентов появляются осложнения. «Уже куча знакомых, друзей и мы сами в частности пострадали от того, что на приеме врачом был неправильно поставлен диагноз и упущено время. Неужели там нельзя взять мазок на те же вирусы? Или кровь сразу, чтоб посмотреть вирус это или бактерия? Пока мы лечили ОРВИ и нас уверяли что это, возможно, грипп, у нас вообще оказался аденовирус, который из-за неправильного лечения перешел в пневмонию», — написал автор. В комментариях под записью многие жители города поддержали автора поста и отметили, что нужно писать обращения в разные структуры. «Пора писать уже за пределы наших форумов и прокуратур. Надо писать в приемную Президента РФ», — написала Светлана Хомякова. Горожанка Алла Горячковская отметила, что для решения своей проблемы обратилась за помощью к депутату. «Когда я возмущалась по поводу детской поликлиники, меня как только не называли. А когда я позвонила в департамент здравоохранения, мне ответили, ну приходите, ну пишите. Я подключила депутата, который действительно за народ и готовит проверку», — прокомментировала Горячковская. В департаменте здравоохранения рассказали, что тесты на ОРВИ проводят всем, у кого есть симптомы. «Тестирование на грипп проводится всем пациентам с симптомами ОРВИ, имеющим характерные признаки. При этом, в период эпидемических подъемов заболеваемости, диагноз ОРВИ может быть установлен на основании клинической картины заболевания без проведения лабораторного исследования. Тестирование на вирусы гриппа в обязательном порядке проводится лицам из групп риска. Это пациенты с хроническими заболеваниями, беременные женщины, пожилые люди», — прокомментировали в департаменте. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЯНАО пожаловались губернатору Дмитрию Артюхову на то, что донорам в регионах начали отказывать в заборе крови. Горожанам это объяснили отсутствием потребности в некоторых группах крови.