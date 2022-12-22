Жительница Шадринска обнаружила червей в воде из-под крана

По словам жительницы Курганской области, черви были обнаружены в воде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница города Шадринск (Курганская область) обнаружили червей в воде, которая течет из крана. Видео своей находки она выложила в соцсеть.

«Черви в питьевой воде из крана. Интересно, „Водоканал“ ответит, что это за животные в питьевой воде в Шадринске?» — написала Елена Мануйлова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Это сообщение вызвало бурное обсуждение. «Мы 6 лет назад жили на Свердлова 92, такие же там были, я даже в прокуратуру обращалась. Сказали эти черви по всему городу, не переживайте», — поделилась своим опытом Олеся Королькова в группе «Шадринск — часть России», где также опубликовали видео. «А у нас не стало. Улица Розы Люксембург», — сообщила Елена Дружкова.

Корреспондент URA.RU направил запросы в шадринский «Водоканал» и территориальное управление Роспотребнадзора. На момент публикации ответ не поступал.

О точно такой же проблеме URA.RU писало несколько лет назад. Горожане также жаловались на червей в водопроводе. Тогда местные коммунальные службы указывали, что не получали обращений от граждан и рекомендовали им звонить в управляющие компании, чтобы они промывали трубы. В «Водоканале» отмечали, что организация подает артезианскую воду, которая проходит дополнительную очистку, и наличие в ней червей по вине компании исключено.