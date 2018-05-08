Жители Шадринска обнаружили червей в воде из-под крана. Фотографию с неприятной находкой опубликовала в группе «Подслушано Шадринск» в соцсети «ВКонтакте» пользовательница под ником Meri Kein.
«Хотели попить, а из крана вода с червями идет. Вот это Шадринск!» — написала девушка. Фотография вызвала среди пользователей бурные обсуждения. Как оказалось, автор поста не единственная, кто столкнулся с подобной проблемой. «Мне тоже такой попадал» — сообщила в комментариях Анастасия. «Тоже на днях такой попался… Если раньше, не глядя, нальешь и пьешь, то теперь минут пять над кружкой стою, высматриваю», — подтвердила пользовательница по имени Ксения. Нашлись и те, кто предположил, что, если в воде живут черви, значит, она чистая.
В шадринском «Водоканале» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что ни одного обращения от жителей города с подобными проблемами им не поступало. «Жильцам необходимо позвонить в управляющую компанию, чтобы они промывали трубы», — посоветовал диспетчер муниципального предприятия. Он добавил, что их организация подает артезианскую воду, которая проходит дополнительную очистку, и наличие в ней червей по вине «Водоканала» исключено. Не поступало обращений от жителей города и в территориальное управление Роспотребнадзора.