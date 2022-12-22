Судимому за взятки экс-директору Курганского лесопожарного цента увеличили срок

23 декабря 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Экс-директору ГБУ «Курганский лесопожарный центр» увеличили срок до 9 лет колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший директор ГБУ «Курганский лесопожарный центр» признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Учитывая прошлую судимость за взятки, ему назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «Курганский городской суд признал бывшего директора ГБУ „Курганский лесопожарный центр“ виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и назначил ему 2 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 1 год. С учетом прошлой судимости за коррупционное преступление окончательное наказание назначено в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 5 лет 6 месяцев», — говорится в сообщении ведомства. Суд также вынес приговор бывшему юрисконсульту ГБУ и предпринимателю, которые провернули покупку дешевой техники на субсидии, выделенные в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Как установил суд, юрист сговорился со своим знакомым бизнесменов о поставке дешевой техники в рамках федерального проекта. ИП поставил технику, не соответствующую требованиям госконтракта, а директор ГБУ распорядился указание произвести расчет с ИП до момента фактической поставки техники. Юрист и предприниматель получили по 4 года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане вскрыли махинации при закупке лесопожарной техники. Причиненный материальный ущерб следствие оценило в 17,8 млн рублей. В феврале 2021 года бывшего руководителя «Курганского лесопожарного центра» Михаила Шестакова, переехавшего из Тюмени, приговорили к 8,5 года лишения свободы за получение взяток с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший директор ГБУ «Курганский лесопожарный центр» признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Учитывая прошлую судимость за взятки, ему назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «Курганский городской суд признал бывшего директора ГБУ „Курганский лесопожарный центр“ виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и назначил ему 2 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 1 год. С учетом прошлой судимости за коррупционное преступление окончательное наказание назначено в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 5 лет 6 месяцев», — говорится в сообщении ведомства. Суд также вынес приговор бывшему юрисконсульту ГБУ и предпринимателю, которые провернули покупку дешевой техники на субсидии, выделенные в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Как установил суд, юрист сговорился со своим знакомым бизнесменов о поставке дешевой техники в рамках федерального проекта. ИП поставил технику, не соответствующую требованиям госконтракта, а директор ГБУ распорядился указание произвести расчет с ИП до момента фактической поставки техники. Юрист и предприниматель получили по 4 года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане вскрыли махинации при закупке лесопожарной техники. Причиненный материальный ущерб следствие оценило в 17,8 млн рублей. В феврале 2021 года бывшего руководителя «Курганского лесопожарного центра» Михаила Шестакова, переехавшего из Тюмени, приговорили к 8,5 года лишения свободы за получение взяток с сентября 2019 года по февраль 2020 года.