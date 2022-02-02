Троим фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего и. о. директора ГБУ «Курганский лесопожарный центр» предстанет перед судом по делу о злоупотреблении полномочиями при закупке техники для тушения лесных пожаров. Кроме того, двое жителей Кургана обвиняются в мошенничестве при исполнении госконтракта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что в конце 2019 года обвиняемый оплатил и подписал приемосдаточные документы до фактической поставки специальной лесопожарной техники и ее проверки на соответствие государственным контрактам. В результате была поставлена техника, которая по характеристикам не соответствовала заявленным», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что обвиняемый действовал из корыстной заинтересованности и хотел создать видимость освоения бюджетных средств. В результате учреждению причинен материальный ущерб, превышающий 17,8 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Двое других фигурантов обвиняются по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего руководителя «Курганского лесопожарного центра» Михаила Шестакова, переехавшего из Тюмени, приговорили к 8,5 года лишения свободы за получение взяток с сентября 2019 года по февраль 2020 года. В ГАС «Правосудие» указано, что 2 февраля в городской суд поступило новое дело в отношении Шестакова по ч.3 ст. 285 УК РФ.

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