23 декабря 2022

Иммунолог Крючков назвал необычный симптом гриппа

Иммунолог Крючков назвал боль в животе редким симптомом гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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Грипп может начаться с болей в животе и без высокой температуры Фото:
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Боли в животе без высокой температуры являются редкими проявлениями гриппа у человека. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры с какими-то другими проявлениями, например, общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот», — сказал Николай Крючков.

Иммунолог подчеркнул, что случаи с проявлениями через боли в животе редки, поэтому распознать грипп можно по его стандартным ранним симптомам. «Все симптомы, которые нам известны, могут появиться очень рано. Как правило, это классическое повышение температуры, боли в мышцах озноб. Потом уже присоединяются какие-то другие симптомы», — уточнил собеседник агентства.

Ранее вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал URA.RU, что на данным момент грипп стал опаснее коронавируса. Он объяснил это тем, что у россиян выработался иммунитет к COVID-19, при этом к гриппу — нет. Инфекционист в беседе с агентством Николай Малышев посоветовал не заниматься самолечением при недомоганиях, так как только специалист после диагностики может выявить настоящую причину проблем со здоровьем.

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Боли в животе без высокой температуры являются редкими проявлениями гриппа у человека. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры с какими-то другими проявлениями, например, общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот», — сказал Николай Крючков. Иммунолог подчеркнул, что случаи с проявлениями через боли в животе редки, поэтому распознать грипп можно по его стандартным ранним симптомам. «Все симптомы, которые нам известны, могут появиться очень рано. Как правило, это классическое повышение температуры, боли в мышцах озноб. Потом уже присоединяются какие-то другие симптомы», — уточнил собеседник агентства. Ранее вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал URA.RU, что на данным момент грипп стал опаснее коронавируса. Он объяснил это тем, что у россиян выработался иммунитет к COVID-19, при этом к гриппу — нет. Инфекционист в беседе с агентством Николай Малышев посоветовал не заниматься самолечением при недомоганиях, так как только специалист после диагностики может выявить настоящую причину проблем со здоровьем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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