В Кремле оценили признание Байдена о грубой политике США

Политика США носит провокационный и колониальный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о признании президента США Джо Байдена в характере американской внешней политики и содержании рождественского послания американского лидера.
«То, что политика США явно во многом носит провокационный и колониальный характер, это очевидно. [Что касается послания] это внутреннее дело США, и скорее касается сферы отношений президента и американцев. Нас это не касается», — подчеркнул Песков.
Президент США Джо Байден, выступая с рождественским обращением к нации в Белом доме заявил, что политика США «стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной… Мы видим друг в друге врагов, а не соседей».
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Политика США носит провокационный и колониальный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о признании президента США Джо Байдена в характере американской внешней политики и содержании рождественского послания американского лидера. «То, что политика США явно во многом носит провокационный и колониальный характер, это очевидно. [Что касается послания] это внутреннее дело США, и скорее касается сферы отношений президента и американцев. Нас это не касается», — подчеркнул Песков. Президент США Джо Байден, выступая с рождественским обращением к нации в Белом доме заявил, что политика США «стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной… Мы видим друг в друге врагов, а не соседей».