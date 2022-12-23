В Кремле оценили признание Байдена о грубой политике США

В Кремле высказались о признании Байдена о грубой политике США
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле назвали политику США провокационной и колониальной Фото:

Политика США носит провокационный и колониальный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о признании президента США Джо Байдена в характере американской внешней политики и содержании рождественского послания американского лидера.

«То, что политика США явно во многом носит провокационный и колониальный характер, это очевидно. [Что касается послания] это внутреннее дело США, и скорее касается сферы отношений президента и американцев. Нас это не касается», — подчеркнул Песков.

Президент США Джо Байден, выступая с рождественским обращением к нации в Белом доме заявил, что политика США «стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной… Мы видим друг в друге врагов, а не соседей».

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Политика США носит провокационный и колониальный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о признании президента США Джо Байдена в характере американской внешней политики и содержании рождественского послания американского лидера. «То, что политика США явно во многом носит провокационный и колониальный характер, это очевидно. [Что касается послания] это внутреннее дело США, и скорее касается сферы отношений президента и американцев. Нас это не касается», — подчеркнул Песков. Президент США Джо Байден, выступая с рождественским обращением к нации в Белом доме заявил, что политика США «стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной… Мы видим друг в друге врагов, а не соседей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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