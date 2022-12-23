В России назвали вузы, которые получат миллиарды рублей на разработки

Правительство РФ потратит миллиарды рублей на ученых

23 декабря 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Повышенные гранты получат 48 вузов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские вузы получат 26,2 млрд рублей на научные разработки. Специальные гранты в рамках программы «Приоритет-2030» распределены между 48 учебными заведениями страны, сообщили URA.RU в Министерстве науки и высшего образования РФ. «В течение трех дней мы заслушивали университеты, претендующие на специальную часть гранта. По итогам защит члены Совета по поддержке программ развития единогласно отметили серьезные успехи вузов за год. Большинство вузов приятно удивили, но были и отстающие. Участники „Приоритета-2030“ взяли на себя ответственность стать драйверами развития экономики нашей страны и отдельных регионов», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Впервые в список получателей специальной части гранта вошли четыре университета: Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Московский политехнический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, а также Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. Ранее все эти вузы получали лишь базовую часть гранта (по 100 млн рублей). Еще для семи университетов, ранее получавших спецгранты, финансирование будет увеличено. Что касается уральских вузов, то они остались в списке получателей повышенных грантов. В перечне — ТюмГУ, УрФУ и ЮУрГУ. Один из вузов — Омский государственный университет — из-за плохих результатов исключили из перечня. Всего в программе «Приоритет-2030» принимают участие 129 российских университетов. 106 из них получают базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. Восемь университетов получают финансирование по дальневосточному треку в размере 71,25 млн рублей. Еще 15 университетов участвуют в программе в статусе «кандидат». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские вузы получат 26,2 млрд рублей на научные разработки. Специальные гранты в рамках программы «Приоритет-2030» распределены между 48 учебными заведениями страны, сообщили URA.RU в Министерстве науки и высшего образования РФ. «В течение трех дней мы заслушивали университеты, претендующие на специальную часть гранта. По итогам защит члены Совета по поддержке программ развития единогласно отметили серьезные успехи вузов за год. Большинство вузов приятно удивили, но были и отстающие. Участники „Приоритета-2030“ взяли на себя ответственность стать драйверами развития экономики нашей страны и отдельных регионов», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Впервые в список получателей специальной части гранта вошли четыре университета: Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Московский политехнический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, а также Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. Ранее все эти вузы получали лишь базовую часть гранта (по 100 млн рублей). Еще для семи университетов, ранее получавших спецгранты, финансирование будет увеличено. Что касается уральских вузов, то они остались в списке получателей повышенных грантов. В перечне — ТюмГУ, УрФУ и ЮУрГУ. Один из вузов — Омский государственный университет — из-за плохих результатов исключили из перечня. Всего в программе «Приоритет-2030» принимают участие 129 российских университетов. 106 из них получают базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. Восемь университетов получают финансирование по дальневосточному треку в размере 71,25 млн рублей. Еще 15 университетов участвуют в программе в статусе «кандидат».