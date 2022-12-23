Суд признал незаконной отставку экс-мэра свердловского города

Экс-мэр Алапаевска Сайгид Билалов доказал в суде, что его отставка незаконна

По словам Билалова, решение гордумы Алапаевска нарушает его права и законные интересы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Алапаевска Сайгида Билалова, который решил судиться с депутатами местной городской думы. В настоящее время отставка будет приостановлена. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил лично Билалов.

«Ходатайство Билалова Сайгида Лабазановича о применении мер предварительной защиты по административному делу по административному иску Билалова Сайгида Лабазановича к Думе Муниципального образования город Алапаевск о признании решения Думы от 22 декабря 2022 №30 незаконным, удовлетворить», — говорится в документе, который предоставил URA.RU экс-мэр (имеется в распоряжении редакции). Отправка в отставку Билалова приостановлена до вступления в законную силу решения суда по настоящему иску.

Ранее стало известно, что мэр Алапаевска Сайгид Билалов был досрочно отправлен в отставку с 22 декабря по решению городской думы. Однако Билалов решил судиться и составил административный иск об оспаривании отставки.