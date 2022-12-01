01 декабря 2022

Экономист предсказал изменение курса рубля из-за решений Запада

© Служба новостей «URA.RU»
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На курсе рубля скажется введение ЕС эмбарго на нефть и заседание стран ОПЕК+, считает Никита Масленников Фото:

Уровень курса рубля относительно доллара определит заседание стран ОПЕК+, которое пройдет 4 декабря, и введение 5 декабря эмбарго в рамках шестого пакета санкций ЕС. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист, политолог, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Надо посмотреть внимательно на то, как отреагирует курс рубля на введение ЕС эмбарго на российскую нефть 5 декабря. Это даст в моменте, конечно, определенные ослабления. [Также] важны результаты заседания стран ОПЕК+ 4 декабря. Если будет принято решение об очередном сокращении добычи, то это укрепит цены на нефть, выведет их куда-нибудь ближе к 90 долларам за баррель. Для России это все равно будет большой дисконт, порядка 25 долларов. Поэтому здесь нефтерынок естественно поддержит рубль, а также налоговый период», — объяснил Никита Масленников.

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По мнению экономиста, при неблагоприятных обстоятельствах, национальная валюта РФ должна составить 66 рублей за доллар. «В самом неблагоприятном развитии событий это будет где-то около 65 [рублей за доллар], максимум 66. Это при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. Думаю, что просто рубль будет достаточно сильно балансивным, но будет колебаться в коридоре 60-65 рублей», — подчеркнул Масленников.

После начала 24 февраля специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против России. К 5 декабря Евросоюз должен завершить подготовку необходимых нормативных актов по введению эмбарго и установки потолка цен на российскую нефть. По данным издания The Wall Street Journal, комиссия предложила 27 странам ЕС принять потолок цен на нефть из РФ — 60 долларов за баррель. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия будет договариваться с партнерами напрямую, не опираясь на решения стран Запада.

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Уровень курса рубля относительно доллара определит заседание стран ОПЕК+, которое пройдет 4 декабря, и введение 5 декабря эмбарго в рамках шестого пакета санкций ЕС. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист, политолог, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Надо посмотреть внимательно на то, как отреагирует курс рубля на введение ЕС эмбарго на российскую нефть 5 декабря. Это даст в моменте, конечно, определенные ослабления. [Также] важны результаты заседания стран ОПЕК+ 4 декабря. Если будет принято решение об очередном сокращении добычи, то это укрепит цены на нефть, выведет их куда-нибудь ближе к 90 долларам за баррель. Для России это все равно будет большой дисконт, порядка 25 долларов. Поэтому здесь нефтерынок естественно поддержит рубль, а также налоговый период», — объяснил Никита Масленников. По мнению экономиста, при неблагоприятных обстоятельствах, национальная валюта РФ должна составить 66 рублей за доллар. «В самом неблагоприятном развитии событий это будет где-то около 65 [рублей за доллар], максимум 66. Это при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. Думаю, что просто рубль будет достаточно сильно балансивным, но будет колебаться в коридоре 60-65 рублей», — подчеркнул Масленников. После начала 24 февраля специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против России. К 5 декабря Евросоюз должен завершить подготовку необходимых нормативных актов по введению эмбарго и установки потолка цен на российскую нефть. По данным издания The Wall Street Journal, комиссия предложила 27 странам ЕС принять потолок цен на нефть из РФ — 60 долларов за баррель. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия будет договариваться с партнерами напрямую, не опираясь на решения стран Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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