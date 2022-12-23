Офицер армии ДНР: ЗРК Patriot — оружие прошлого века 23 декабря 2022 в 19:07 Размер текста - 17 + ЗРК Patriot не в состоянии справляться с атаками комплексов «Кинжал» и «Авангард» Фото: Defense Visual Information Distribution Service новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot являются оружием прошлого века, так как они неспособны на отражение атак российских комплексов «Кинжал» и «Авангард». Об этом рассказал офицер ДНР с позывным Ситх. «ЗРК Patriot — это хороший ЗРК, но он создавался в прошлом веке для угроз прошлого века», — заявил офицер. Он подчеркнул, что американские ЗРК являются вооружением прошлого века, потому как они не в состоянии перехватывать удары гиперзвуковых авиационных комплексов «Кинжал» и управляемых блоков МБР «Авангард». Ранее планы американского правительства передать Украине системы ПВО Patriot анонсировали американские СМИ, ссылаясь на источники. Поступила информация, что Пентагон планирует начать обучение украинских военных обращению с ЗРК Patriot на одной из военных баз в США, передает RT. Старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб Джек Уотлинг считает, что передача Украине таких систем обещает НАТО долгосрочные трудности, сообщает «Национальная служба новостей». Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot являются оружием прошлого века, так как они неспособны на отражение атак российских комплексов «Кинжал» и «Авангард». Об этом рассказал офицер ДНР с позывным Ситх. «ЗРК Patriot — это хороший ЗРК, но он создавался в прошлом веке для угроз прошлого века», — заявил офицер. Он подчеркнул, что американские ЗРК являются вооружением прошлого века, потому как они не в состоянии перехватывать удары гиперзвуковых авиационных комплексов «Кинжал» и управляемых блоков МБР «Авангард». Ранее планы американского правительства передать Украине системы ПВО Patriot анонсировали американские СМИ, ссылаясь на источники. Поступила информация, что Пентагон планирует начать обучение украинских военных обращению с ЗРК Patriot на одной из военных баз в США, передает RT. Старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб Джек Уотлинг считает, что передача Украине таких систем обещает НАТО долгосрочные трудности, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям