В Белом доме рассказали о тайном сообщении Байдена Зеленскому

Байден попросил Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь США Украине

12 октября 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Байден попросил Зеленского перестать жаловаться на поставки оружия из США Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о возможных сложностях в предоставлении помощи для Киева, если тот продолжит публично жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на бывшего чиновника Белого дома. «Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — говорится в статье. Как сообщает газета, в американской элите зарождается раскол из-за многомиллиардной помощи, отправляемой Украине. Эти трещины, вероятно, значительно углубятся в случае победы республиканцев на выборах 8 ноября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. США активно оказывают помощь украинской стороне, как военную, так и финансовую. Однако в Офисе президента Украины продолжают утверждать, что военная помощь Киеву со стороны западных союзников, будет недостаточной для противостояния с Россией. Немецкий журнал Der Spiegel писал, что США с трудом смогут удовлетворить потребности Киева в вооружении.

Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о возможных сложностях в предоставлении помощи для Киева, если тот продолжит публично жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на бывшего чиновника Белого дома. «Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — говорится в статье. Как сообщает газета, в американской элите зарождается раскол из-за многомиллиардной помощи, отправляемой Украине. Эти трещины, вероятно, значительно углубятся в случае победы республиканцев на выборах 8 ноября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. США активно оказывают помощь украинской стороне, как военную, так и финансовую. Однако в Офисе президента Украины продолжают утверждать, что военная помощь Киеву со стороны западных союзников, будет недостаточной для противостояния с Россией. Немецкий журнал Der Spiegel писал, что США с трудом смогут удовлетворить потребности Киева в вооружении.