На Украине отказались сносить памятник Пушкину

24 декабря 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

В Полтаве депутаты отказались демонтировать памятник Александру Пушкину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Полтаве (Украина) отказались от идеи демонтировать памятники российскому классику Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину. Об этом следует из результатов депутатской комиссии Полтавского городского совета. «Состоялась депутатская комиссия по вопросам градостроительства под председательством Юлии Горожаниной, на которые рассмотрели несколько вопросов относительно полтавских памятников», — говорится в сообщении украинского издания « Полтавщина ». По результатам комиссии, «никакого решения принято не было». При этом за снос памятников советским генералам проголосовало 20 из 43 депутатов. А за демонтаж памятника Пушкину высказались всего 15 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Одессе снесут памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Решение было принято единогласно 43 депутатами. Памятник Екатерине II, возведенный в Одессе в 1900 году, неоднократно подвергался актам вандализма.

В Полтаве (Украина) отказались от идеи демонтировать памятники российскому классику Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину. Об этом следует из результатов депутатской комиссии Полтавского городского совета. «Состоялась депутатская комиссия по вопросам градостроительства под председательством Юлии Горожаниной, на которые рассмотрели несколько вопросов относительно полтавских памятников», — говорится в сообщении украинского издания «Полтавщина». По результатам комиссии, «никакого решения принято не было». При этом за снос памятников советским генералам проголосовало 20 из 43 депутатов. А за демонтаж памятника Пушкину высказались всего 15 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Одессе снесут памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Решение было принято единогласно 43 депутатами. Памятник Екатерине II, возведенный в Одессе в 1900 году, неоднократно подвергался актам вандализма.