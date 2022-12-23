23 декабря 2022

Уехавший на фронт екатеринбургский пиарщик раскрыл, где воюет. Фото

Пиарщик из Екатеринбурга Платон Маматов сражается на линии обороны Сватово — Кременная
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Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Платон Маматов отправился на спецоперацию 3 декабря Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский политтехнолог, пиарщик Платон Маматов, объявивший 21 октября о своем намерении отправиться на фронт, сообщил, что сражается на линии Сватово — Кременная. В своем telegram-канале он добавил, что с ним все хорошо.

«Жив, здоров, воюю. Линия Кременная — Сватово», — написал Маматов. Мужчина добавил, что несколько дней не будет выходить на связь и попросил своих подписчиков не переживать. На время командировки Маматова его telegram-канал ведет администратор.

Политтехнолог уехал на спецоперацию 3 декабря. Маматов считает, что отвечает за происходящее, потому что больше десяти лет работал на власть. И идет на фронт, потому что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.

Маматов сообщил, что чувствует себя хорошо
Фото:

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Екатеринбургский политтехнолог, пиарщик Платон Маматов, объявивший 21 октября о своем намерении отправиться на фронт, сообщил, что сражается на линии Сватово — Кременная. В своем telegram-канале он добавил, что с ним все хорошо. «Жив, здоров, воюю. Линия Кременная — Сватово», — написал Маматов. Мужчина добавил, что несколько дней не будет выходить на связь и попросил своих подписчиков не переживать. На время командировки Маматова его telegram-канал ведет администратор. Политтехнолог уехал на спецоперацию 3 декабря. Маматов считает, что отвечает за происходящее, потому что больше десяти лет работал на власть. И идет на фронт, потому что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.
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