Екатеринбургский политтехнолог, пиарщик Платон Маматов, объявивший 21 октября о своем намерении отправиться на фронт, сообщил, что сражается на линии Сватово — Кременная. В своем telegram-канале он добавил, что с ним все хорошо.
«Жив, здоров, воюю. Линия Кременная — Сватово», — написал Маматов. Мужчина добавил, что несколько дней не будет выходить на связь и попросил своих подписчиков не переживать. На время командировки Маматова его telegram-канал ведет администратор.
Политтехнолог уехал на спецоперацию 3 декабря. Маматов считает, что отвечает за происходящее, потому что больше десяти лет работал на власть. И идет на фронт, потому что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.
Маматов сообщил, что чувствует себя хорошо
Фото: telegram-канал Платона Маматова
Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.
Екатеринбургский политтехнолог, пиарщик Платон Маматов, объявивший 21 октября о своем намерении отправиться на фронт, сообщил, что сражается на линии Сватово — Кременная. В своем telegram-канале он добавил, что с ним все хорошо. «Жив, здоров, воюю. Линия Кременная — Сватово», — написал Маматов. Мужчина добавил, что несколько дней не будет выходить на связь и попросил своих подписчиков не переживать. На время командировки Маматова его telegram-канал ведет администратор. Политтехнолог уехал на спецоперацию 3 декабря. Маматов считает, что отвечает за происходящее, потому что больше десяти лет работал на власть. И идет на фронт, потому что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.