Уехавший на фронт екатеринбургский пиарщик раскрыл, где воюет. Фото

Пиарщик из Екатеринбурга Платон Маматов сражается на линии обороны Сватово — Кременная

24 декабря 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Платон Маматов отправился на спецоперацию 3 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский политтехнолог, пиарщик Платон Маматов, объявивший 21 октября о своем намерении отправиться на фронт, сообщил, что сражается на линии Сватово — Кременная. В своем telegram-канале он добавил, что с ним все хорошо. «Жив, здоров, воюю. Линия Кременная — Сватово», — написал Маматов. Мужчина добавил, что несколько дней не будет выходить на связь и попросил своих подписчиков не переживать. На время командировки Маматова его telegram-канал ведет администратор. Политтехнолог уехал на спецоперацию 3 декабря. Маматов считает, что отвечает за происходящее, потому что больше десяти лет работал на власть. И идет на фронт, потому что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ. Маматов сообщил, что чувствует себя хорошо Фото: telegram-канал Платона Маматова

Екатеринбургский политтехнолог, пиарщик Платон Маматов, объявивший 21 октября о своем намерении отправиться на фронт, сообщил, что сражается на линии Сватово — Кременная. В своем telegram-канале он добавил, что с ним все хорошо. «Жив, здоров, воюю. Линия Кременная — Сватово», — написал Маматов. Мужчина добавил, что несколько дней не будет выходить на связь и попросил своих подписчиков не переживать. На время командировки Маматова его telegram-канал ведет администратор. Политтехнолог уехал на спецоперацию 3 декабря. Маматов считает, что отвечает за происходящее, потому что больше десяти лет работал на власть. И идет на фронт, потому что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.