Екатеринбургский поллиттехнолог, пиарщик Платон Маматов идет на фронт потому, что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране. Он больше десяти лет работал на власть, поэтому отвечает за происходящее. Об этом он заявил в эфире программы «Соловьев Live».
«Я решил пойти добровольцем, потому что работаю на власть больше 12 лет и в какой-то степени отвечаю за все, что происходит. Просто беру на себя ответственность. Вариант бегства не рассматриваю в принципе. Россия — моя родина, и бежать мне с нее некуда. Я собираюсь оставаться на ней всегда, независимо от того, насколько хорошо или плохо здесь будет», — рассказал Маматов в беседе с журналистом Иннокентием Шереметом.
Также пиарщик добавил, что потратил на экипировку больше миллиона рублей. Он купил бронежилет, каску, приборы ночного видения и беспилотник, которым сейчас учится управлять. Также Маматов приобрел тактическую аптечку и учится оказывать первую помощь в экстренных ситуациях.
Он внимательно выбирал, куда отправиться служить, и в итоге отправляется в первый ударно-штурмовой батальон 131-го полка ДНР. Политтехнолог планирует закончить до конца ноября все дела и получить остатки снаряжения, а после отбывает на фронт. О том, что он идет на спецоперацию добровольцем, стало известно на днях.
В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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Екатеринбургский поллиттехнолог, пиарщик Платон Маматов идет на фронт потому, что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране. Он больше десяти лет работал на власть, поэтому отвечает за происходящее. Об этом он заявил в эфире программы «Соловьев Live». «Я решил пойти добровольцем, потому что работаю на власть больше 12 лет и в какой-то степени отвечаю за все, что происходит. Просто беру на себя ответственность. Вариант бегства не рассматриваю в принципе. Россия — моя родина, и бежать мне с нее некуда. Я собираюсь оставаться на ней всегда, независимо от того, насколько хорошо или плохо здесь будет», — рассказал Маматов в беседе с журналистом Иннокентием Шереметом. Также пиарщик добавил, что потратил на экипировку больше миллиона рублей. Он купил бронежилет, каску, приборы ночного видения и беспилотник, которым сейчас учится управлять. Также Маматов приобрел тактическую аптечку и учится оказывать первую помощь в экстренных ситуациях. Он внимательно выбирал, куда отправиться служить, и в итоге отправляется в первый ударно-штурмовой батальон 131-го полка ДНР. Политтехнолог планирует закончить до конца ноября все дела и получить остатки снаряжения, а после отбывает на фронт. О том, что он идет на спецоперацию добровольцем, стало известно на днях. В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).