Пиарщик Платон Маматов: информационных воинов много, а я отправляюсь на фронт с винтовкой

Пиарщик Платон Маматов решил сменить информационные войска на вооруженные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Екатеринбургский поллиттехнолог, пиарщик Платон Маматов идет на фронт потому, что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране. Он больше десяти лет работал на власть, поэтому отвечает за происходящее. Об этом он заявил в эфире программы «Соловьев Live».

«Я решил пойти добровольцем, потому что работаю на власть больше 12 лет и в какой-то степени отвечаю за все, что происходит. Просто беру на себя ответственность. Вариант бегства не рассматриваю в принципе. Россия — моя родина, и бежать мне с нее некуда. Я собираюсь оставаться на ней всегда, независимо от того, насколько хорошо или плохо здесь будет», — рассказал Маматов в беседе с журналистом Иннокентием Шереметом.

Также пиарщик добавил, что потратил на экипировку больше миллиона рублей. Он купил бронежилет, каску, приборы ночного видения и беспилотник, которым сейчас учится управлять. Также Маматов приобрел тактическую аптечку и учится оказывать первую помощь в экстренных ситуациях.

Он внимательно выбирал, куда отправиться служить, и в итоге отправляется в первый ударно-штурмовой батальон 131-го полка ДНР. Политтехнолог планирует закончить до конца ноября все дела и получить остатки снаряжения, а после отбывает на фронт. О том, что он идет на спецоперацию добровольцем, стало известно на днях.

В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).